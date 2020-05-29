Спалах COVID-19 у ЗСУ зростає. За добу захворіло 23 людини

У Збройних силах на коронавірус хворіє 90 осіб, за минулу добу зареєстровано 23 нових випадки захворювання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 29 травня у Збройних Силах України хворіє 90 осіб гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали - 108 осіб, померло - 3", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 295 чоловік.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, - 31 людина.

За минулу добу зареєстровано 23 нових випадки захворювання COVID-19.

У закладах охорони здоров'я перебуває 8 осіб: у Військово-медичному клінічному центрі Центрального та Північного регіону - по 1 військовослужбовцю, влазарете військової частини (Рівненська область) знаходяться 6 військовослужбовців.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

У військовослужбовців у Рівненській області симптоми захворювання відсутні.

Лікуються вдома під спостереженням медичної служби 15 осіб (Київська область - 13 військовослужбовців та 1 працівник Збройних сил, Рівненська область - 1).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Вони отримують необхідне лікування.

Симптоми захворювання відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, 27 травня в Збройних силах було зареєстровано 16 нових випадків захворювання.

26 травня в Збройних силах було зареєстровано 4 нових випадки захворювання, серед них - 1 летальний.