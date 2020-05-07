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  • Контролируемое Коломойским "Центрэнерго" не вернуло госшахтам 470 млн гривен, - нардеп
07 мая 2020, четверг, 17:58 876
Экономика 2020-05-07T23:42:40+03:00
Українські Новини
Контролируемое Коломойским "Центрэнерго" не вернуло госшахтам 470 млн гривен, - нардеп

Контролируемое Коломойским "Центрэнерго" не вернуло госшахтам 470 млн гривен, - нардеп

Надежда Комендантова
ПАО
Центрэнерго. Фото: korrespondent.net
Центрэнерго. Фото: korrespondent.net

Компания "Центрэнерго" не вернула госпредприятию "Держвуглепостач" 469,9 млн грн за полученный в 2019 году уголь. Об этом написал народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook, сообщает Экспро.

 
"В августе 2019 года "Центрэнерго" прекратило закупку угля у государственного предприятия "Держвуглепостач", чтобы запустить схемы поставок угля от частных посредников прямо из России. Тогда "Держвуглепостач" подал на "Центрэнерго" в суд за невыполнение договоров. 469,9 млн грн - за не просто отгруженный, а сожженный "Центрэнерго" уголь остались мертвым долгом", - написал Волынец.
 
По его словам, "Держвуглепостач" подал иск на "Центрэнерго" в суд.  Генерирующая компания апеллировала, что уголь был не надлежащего качества, однако это не соответствует действительности.
 
"Претензии к качеству надуманные, о чем свидетельствуют подписанные на сумму 469,9 млн грн акты приема-передачи, в которых отмечено качество с учетом браковки. Уголь был поставлен, сожжен, средства многократно обернулись, в том числе, "Центрэнерго" покупало за них российский уголь", - отметил депутат.
 
Волынец отметил, что "Центрэнерго" оттягивает время уплаты задолженности за предыдущие периоды и продолжает накапливать долги перед государственными предприятиями.
 
Напомним, ранее СМИ сообщали, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеют непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем, "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время, произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, когд себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч.
 
Кроме того, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявлял, что государственная компания "Центрэнерго" является эпицентром коррупции, на котором зарабатывает Игорь Коломойский. А политолог Петр Олещук предлагал народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг "Центрэнерго".

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