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  • ДПЕК Ахметова звинувачують у дестабілізації ринку електроенергії
29 травня 2020, пʼятниця, 14:54 13
Економіка 2020-05-29T16:15:03+03:00
Українські Новини
ДПЕК Ахметова звинувачують у дестабілізації ринку електроенергії

ДПЕК Ахметова звинувачують у дестабілізації ринку електроенергії

Григорий Яковенко
НКРЕКП, Електроенергія, ДТЕК, Рінат Ахметов
ДТЕК.
ДТЕК.

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) звинуватила енергохолдинг ДТЕК у маніпуляціях на ринку на добу вперед" (РСВ), які дестабілізують ринок електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в останні дні на РСВ спостерігалися дії, які призвели до обвалу ціни на електроенергії і на думку НКРЭКУ, таке зниження цін має штучний характер, так як воно не відображає фактичний попит і пропозицію електроенергії в енергосистемі України.

"НКРЭКУ проаналізувала ситуацію і прийшла до висновку, що такий ціновий провал на ринку був викликаний діями групи компаній ДТЕК шляхом істотного скорочення закупівлі електроенергії на ринку "на добу вперед", - заявила комісія.

В НКРЭКУ відзначили, що враховуючи масштабну кампанію по дестабілізації ринку, на наступне засідання НКРЭКУ винесено проект рішення щодо визначення мінімальних цін на РСВ на рівні 980 гривень/МВт в денний період і 567 гривень/МВт в нічний час.

Крім того, найближчим часом НКРЭКУ з Антимонопольним комітетом (АМКУ) прийме заходи реагування щодо дій учасників ринку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Герус звинуватив ДТЕК у дестабілізації ринку електроенергії.

Також Герус просить СБУ і АМКУ провести розслідування щодо маніпуляцій на ринку електроенергії.

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