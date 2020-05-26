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26 мая 2020, вторник, 19:08 79
Экономика 2020-05-26T20:30:03+03:00
Українські Новини
Исчезло 30% рынка электроэнергии. Это манипуляции, – Герус

Исчезло 30% рынка электроэнергии. Это манипуляции, – Герус

Ирина Дорофейчук
Электроэнергия, Слуга народа, Андрей Герус, Комитет Рады по энергетике
Андрей Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus
Андрей Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус просит Службу безопасности Украины (СБУ) и Антимонопольный комитет (АМКУ) провести расследование относительно возможных манипуляций на рынке электроэнергии.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Герус заявил, что в последние дни на рынке электроэнергии происходили масштабные манипуляции.

"Из заявок на покупку на "рынке на сутки вперед" исчезло более 20 000 МВт-ч, или около 30% рынка, и это обрушило цену. В понедельник-среду цена упала на 35% по сравнению с прошлой неделей", - написал он.

Герус подчеркнул, что такой масштабный обвал цены на рынке является манипуляцией и злоупотреблением, чтобы нерыночным способом создать проблемы конкурентам на рынке электроэнергии.

"Обвалить цену какие-то просто обычные трейдеры не могут, а вот один большой трейдер - "немонополист" может. Я выступаю против нерыночного падения цены, так же как и против нерыночного роста цены - потому что оба случая - это признаки сговора и злоупотребления монопольным положением. Поэтому сегодня обратился с депутатским обращением в СБУ и в АМКУ касательно манипуляций на рынке электроэнергии и дестабилизации ситуации в энергетической отрасли", - подытожил он.

Как сообщали Українські Новини, средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 25 мая снизилась на 40,8%, или на 552 гривны/МВт-ч до 801,14 гривны/Мвт-ч по сравнению с 18 мая.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) считает необходимым возобновление импорта электроэнергии из России и Беларуси после преодоления кризиса, возникшего в связи с пандемией коронавируса.

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