"Нагадувало 90-ті", – Зеленський про стрілянину в Броварах

Президент Володимир Зеленський вважає, що перестрілка в Броварах Київської області, яка трапилась сьогодні вранці, нагадувала 1990-і роки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками звіту міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зеленському щодо події, передають Українські Новини.

"Те, що відбувалося, навіть сутичками не можна назвати. Це нагадувало 90-ті", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що всі винні мають бути встановлені та покарані.

Крім Авакова на зустрічі також був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зеленський доручив Кабміну надати допомогу громадянам, які постраждали в результаті зіткнення.

"Потрібно, щоб ми знайшли замовників, щоб вони понесли покарання. Також щоб на рівні уряду ми зрозуміли, як допомогти звичайним людям, майно яких постраждало в цій сутичці", - сказав він.

Аваков доповів главі держави, що в конфлікті були задіяні близько 100 осіб, із яких 20 уже затримано.

Конфлікт відбувся між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах.

Один автобус із озброєними людьми, попередньо - з працівниками охоронної фірми, приїхав з Вінниці, а інша група на трьох мікроавтобусах прибула з Києва.

Правоохоронці оголосили план-перехоплення для затримання організаторів.

Як повідомляли "Українські Новини", у мережі з'явилося відео стрілянини в Броварах.

У перестрілці в Броварах поранено 3 людини.