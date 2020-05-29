"Нагадувало 90-ті", – Зеленський про стрілянину в Броварах

Президент Володимир Зеленський вважає, що перестрілка в Броварах Київської області, яка трапилась сьогодні вранці, нагадувала 1990-і роки. Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками звіту міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зеленському щодо події, передають Українські Новини. "Те, що відбувалося, навіть сутичками не можна назвати. Це нагадувало 90-ті", - сказав Зеленський. Він підкреслив, що всі винні мають бути встановлені та покарані. Крім Авакова на зустрічі також був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зеленський доручив Кабміну надати допомогу громадянам, які постраждали в результаті зіткнення. "Потрібно, щоб ми знайшли замовників, щоб вони понесли покарання. Також щоб на рівні уряду ми зрозуміли, як допомогти звичайним людям, майно яких постраждало в цій сутичці", - сказав він. Аваков доповів главі держави, що в конфлікті були задіяні близько 100 осіб, із яких 20 уже затримано. Конфлікт відбувся між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах. Один автобус із озброєними людьми, попередньо - з працівниками охоронної фірми, приїхав з Вінниці, а інша група на трьох мікроавтобусах прибула з Києва. Правоохоронці оголосили план-перехоплення для затримання організаторів. Як повідомляли "Українські Новини", у мережі з'явилося відео стрілянини в Броварах. У перестрілці в Броварах поранено 3 людини.