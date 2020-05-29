Україна отримає монопольний диктат з боку імпорту з Росії, якщо не введе квоти на імпортні добрива, - ФРУ

Гендиректор Федерації роботодавців України заявляє, що в разі, якщо квоти на імпортні добрива не будуть введені, Україна отримає монопольний диктат з боку імпорту з Росії.

Про це Українським Новинам повідомив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Ільїчов.

"Очевидно, що якщо ми не збережемо вітчизняне виробництво добрив і віддамо наш ринок на догоду російським або іншим виробникам, то в найближчий рік ризикуємо отримати монопольний диктат в галузі з боку імпорту. Тим більше що в багатьох країнах система підтримки промисловості непорівнянна з Україною. Наприклад, у тій же Туреччині більшість хімічних підприємств розташовані в зонах промислового розвитку з цілою системою пільг і стимулів", - заявив Іллічов після наради хіміків і аграріїв в Мінекономіки з приводу квотування і захисту українського ринку добрива.

З його слів, хімічна галузь сьогодні - це галузь із мультиплікатором 3-5, з високою доданою вартістю.

"За кожним хімічним підприємством стоїть ціла низка підрядників і виробників промислової продукції фізичними особами, а також логістика, транспорт, енергетика та житлово-комунальне господарство. Це близько 100 тисяч робочих місць. В сучасних умовах, коли кількість безробітних стає дедалі більшою, мультиплікатор в галузі може дати серйозний стимул для створення робочих місць і дасть змогу згладити сплески безробіття. Це можливість не тільки створювати, а й зберігати робочі місця", - зазначив Ільїчов.

Він підкреслив, що велика кількість хімічних підприємств в Україні мають стратегічне значення і є містоутворюючими.

"Що стосується балансу інтересів аграріїв і хімічної галузі... Як федерація ми об'єднуємо і тих, і інших. І не вважаємо, що в Україні існує протистояння між вітчизняними хіміками і аграріями. Сьогодні українські виробники можуть забезпечити на 100% потреби аграріїв в азотної групи, і до 40% в складних добривах. Сьогодні спірні питання більше лежать в площині інтересів трейдерів імпортної продукції. Торгувати імпортним товаром вигідніше, там велика торгова маржа ", - сказав Ільїчов.

З його слів, квотування не змінює структуру ринку.

"Як справедливо зауважив Тарас Качка (заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - торговий представник України), квоти потрібні для того, щоб зберегти диверсифікацію і передбачуваність імпорту. І насправді будуть близькі до фактичного імпорту, який ми маємо зараз. Це парадокс пов'язаний з тим, що розслідування тривало майже рік і стосувалося періоду до середини 2019 року. Відтоді ринок добрив змінився. В першому кварталі 2020 імпорт комплексних добрив скоротився на 18%, а азотних - на 59% порівняно з першим кварталом минулого року. Тобто імпорт в Україні сам поступово наближається до параметрів, які пропонується зафіксувати", - зазначив Ільїчов.

Як повідомляли Українськi Новини, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) прийняла рішення про продовження спеціального розслідування щодо імпорту в Україну азотних мінеральних добрив незалежно від країни походження до 300 днів (орієнтовно - до 22 лютого 2021).

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства заявило, що має намір ініціювати введення квот на імпорт мінеральних добрив.

21 серпня 2019 ММКТ розпочало два спеціальних розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив, зокрема, нітрату амонію і вапняково-аміачної селітри, карбаміду і карбамідо-аміачної суміші, незалежно від країни походження та експорту; добрив мінеральних із вмістом азоту і фосфору і добрив мінеральних із вмістом азоту, фосфору, калію, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 3105, незалежно від країни походження та експорту.

Ініціаторами справи виступили компанії "Дніпроазот", "Рівнеазот", "Черкаський "Азот" і "Сєвєродонецький Азот".

У травні 2019 року Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку заборонених до ввезення товарів з Росії, включивши до нього азотні і калійні добрива.

Це рішення набуло чинності з 1 липня.

Тим часов, Росфйські добрива потрапляють на український ринок з третіх країн.