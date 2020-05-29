Гендиректор ФРУ Руслан Ильичев: мы не считаем, что в Украине существует противостояние между отечественными хи

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев не считает, что в Украине существует противостояние между отечественными химиками и аграриями, с порные вопросы больше лежат в плоскости интересов трейдеров импортной продукции .

"По инициативе ряда аграрных ассоциаций вместе с Тарасом Качкой (заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – ред) провели встречу с химиками, аграриями и экспертами. Обсуждали квотирование и защиту рынка минеральных удобрений.

Ключевой вопрос, который обсуждали - каким образом сегодня искать баланс между интересами аграриев и производителей удобрений.

После пандемии COVID-19 главным направлением экономической политики становится национальный индустриальный протекционизм. Это ключевой инструмент для многих стран, которые после пандемии начинают еще активнее защищать своих производителей и свои рынки.

Большинство государств сегодня применяют беспрецедентные меры по поддержки собственных производителей через разные механизмы и закрытие рынков – это один из них.

И торговые ограничения – это еще один из методов конкурентной борьбы.

COVID-19 показал, что наличие собственной промышленности – это вопрос национальной безопасности. Достаточно вспомнить, что с началом пандемии, как оказалось, у нас не было ни собственного производства изопропилового спирта для антисептиков, ни достаточного производства медицинских масок, защитных костюмов и медицинского оборудования.

Очевидно, что если мы не сохраним отечественное производство удобрений и отдадим наш рынок в угоду российским или иным производителям, то в ближайший год рискуем получить монопольный диктат в отрасли со стороны импорта. Тем более, что во многих странах система поддержки промышленности несоизмерима с Украиной. К примеру, в той же Турции большинство химических предприятий находятся в зонах промышленного развития с целой системой льгот и стимулов.

Химическая отрасль сегодня – это отрасль с мультипликатором – 3-5, с высокой добавленной стоимостью. За каждым химическим предприятием стоит целый ряд подрядчиков и производителей сопутствующей продукции, а также логистика, транспорт, энергетика и ЖКХ. Это около 100 тысяч рабочих мест.

В условиях настоящего времени, когда количество безработных постоянно растет, мультипликатор в отрасли может дать серьезный стимул для создания рабочих мест и позволит сгладить всплески безработицы. Это возможность не только создавать, но и сохранять рабочие места.

Стоит отметить, что большое количество химических предприятий в Украине имеют стратегическое значение и являются градообразующими.

Что касается баланса интересов аграриев и химической отрасли… Как Федерация, мы объединяем и тех, и других. И не считаем, что в Украине существует противостояние между отечественными химиками и аграриями. Сегодня украинские производители могут обеспечить на 100 процентов потребности аграриев в азотной группе, и до 40 процентов в сложных удобрениях. Сегодня спорные вопросы больше лежат в плоскости интересов трейдеров импортной продукции. Торговать импортным товаром выгоднее, там большая торговая маржа.

Кроме того, квотирование не меняет структуру рынка. Как справедливо заметил Тарас Качка, квоты нужны для того, чтобы сохранить диверсификацию и предсказуемость импорта. И на самом деле будут близки к фактическому импорту, который мы имеем сейчас. Это парадокс связан с тем, что расследование длилось почти год и касалось периода до середины 2019 года. С тех пор рынок удобрений изменился.

В первом квартале 2020 импорт комплексных удобрений сократился на 18%. А азотных - на 59% по сравнению с первым кварталом прошлого года. То есть импорт в Украине сам постепенно идет к параметрам, которые предлагается зафиксировать. Спасибо Тарасу Качке за продуктивное совещание. Надеемся на государственную позицию всех сторон переговоров и на то, что в дальнейших дискуссиях будем конструктивно обсуждать возможные риски, как не допустить дефицита удобрений, как контролировать ценовую политику, чтоб не создать дополнительного давления на аграриев и при этом обеспечить полный ассортимент и номенклатуру необходимых удобрений".