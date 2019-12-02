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02 декабря 2019, понедельник, 10:47 27
Бизнес 2019-12-02T10:47:22+02:00
Українські Новини
Российские удобрения попадают на украинский рынок из третьих стран, - предправления черкасского "Азота" Скляро

Российские удобрения попадают на украинский рынок из третьих стран, - предправления черкасского "Азота" Скляров

Удобрения, Минудобрения, Group DF

Председатель правления входящего в состав компании Ostchem предприятие "Азот" (Черкассы) Виталий Скляров заявляет, что российские удобрения попадают на украинский рынок из третьих стран.

Об этом он сказал в интервью корпоративной газете "Черкасский Азот", передают Українськi Новини.

"Страна вводит пошлины на продукцию из России. Но что мы видим? Удобрения производства из РФ все-таки попадают на украинский рынок через границы других стран: Турции, Беларуси… Это значит, что используются схемы, когда удобрения, которые реально производятся в России, просто переупаковываются на соседних территориях, и уже попадают на таможенную территорию Украины, как товары, которые произведены вроде бы в других странах. И здесь возникает справедливый вопрос: кто и как проверяет сертификат происхождения товара? Насколько качественны такие проверки? Почему так происходит?" - сказал он.

По словам Склярова, нужно не только вводить пошлины на удобрения, которые ввозятся из России, но и контролировать сертификаты их происхождения.

Предправления предприятия добавил, что есть другой механизм обхода введенных таможенных ограничений – удобрения завозятся под другими товарными кодами.

Также большое количество удобрений попадает на таможенную территорию без растомаживания через неконтролируемую украинской властью территорию.

"И в этом контексте, как мне кажется, у Минэкономики два пути: или по-настоящему качественно защитить украинский химпром, или открыть границы и дать возможность российским производителям диктовать условия на украинском рынке", - отметил Скляров.

Также он рассказал, что, согласно законодательству Франции, их фермеры обязаны 50% удобрений закупать исключительно у французских производителей.

Как сообщали Українськi Новини, черкасский "Азот" входит в холдинг Оstchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, КАС), капролактама, ионообменных смол и другой продукции.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

В частности, Group DF - один из крупнейших инвесторов в химическую промышленность и энергетику на территории Восточной Европы.

Группа также развивает компании в сферах сельского хозяйства, медиа и недвижимости.

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