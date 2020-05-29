У Києві коронавірусом захворіли 20 співробітників швидкої допомоги

В той час, як у Києві найбільше – 89 медиків захворіли на коронавірус в Київській міській клінічній лікарні №3, чотири хворих коронавірусною інфекцією співробітника Київської лікарні швидкої допомоги госпіталізували, 16 співробітників перебувають на самоізоляції. Про це йдеться в заяві на сайті Київської лікарні швидкої допомоги, передають Українські Новини.

"На сьогоднішній день у лікарнях з діагнозом "коронавірусна інфекція" переувають четверо працівників КМКЛ ШМД. Ще 16 співробітників, які працюють у відділеннях травматології, політравми та кардіології, що перебувюать на самоізоляції", – написано в ньому.

Наголошується, що 2 з госпіталізованих (лікар-кардіолог і санітарка) перебувають в Олександрівській клінічній лікарні в Києві, 2 – в лікарнях за місцем проживання, в Чернігівській області.

Вказується, що у деяких з 16 співробітників, що перебувають на самоізоляції, підтверджений коронавірус, але на сьогоднішній день у них немає клінічних проявів.

Повідомляється, що відділення кардіології, де стався спалах коронавірусу, на даний момент закрито, в ньому проведені заходи по санітарній дезінфекції.

"Але говорити про епідемію COVID-19 в КМКЛ ШМД – це, м'яко кажучи, перебільшення. Просимо ЗМІ користуватися тільки перевіреною інформацією, яку можна отримати у керівництва лікарні", – написано в заяві.

Відповідну заяву Київська лікарня швидкої допомоги написала у зв'язку з інформацією деяких ЗМІ про нібито епідемії в ній.

Як повідомляли Українські Новини, в Київській міській лікарні швидкої допомоги госпіталізували чотири співробітника, в тому числі лікаря-кардіолога та санітарку з коронавірусною інфекцією.

У Києві станом на 29 травня збільшилася кількість хворих коронавірусом на 57 осіб.