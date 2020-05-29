На Донбасі окупанти 7 разів влаштовували провокації і втратили п'ятьох "бійців"

Вчора, 28 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню. Ліквідований один окупант, ще четверо отримали поранення. Серед українських бійців втрат немає. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що бойовики обстріляли наші позиції по заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" поблизу Павлополя проти наших захисників супротивник використовував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

По опорним пунктам наших захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські найманці відкривали вогонь з озброєння, яке давно повинно бути відведеним від лінії бойового зіткнення.

“За даними розвідки, 28 травня наші воїни ліквідували одного і поранили чотирьох окупантів. Також був знищений один міномет противника. Втрат серед наших захисників результаті ворожого обстрілу не було", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" недалеко від населеного пункту Богданівка вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, 26 травня на Донбасі в бою загинув український військовий.

Також 20 травня на Донбасі поранені двоє українських військових, знищений один бойовик.