У Фінляндії вчені навчили собак розпізнавати запах коронавірусу

Після того, як у Нідерландах вперше в світі зафіксували передачу коронавірусу від тварини до людини, у Фінляндії вчені навчили собак по запаху розрізняти хворих на коронавірус. Про це вчені Гельсінського університету опублікували у звіті на своєму сайті.

"У нас є великий досвід у навчанні собак, які виявляють запахи, пов'язані з хворобами. Тим не менше було фантастично спостерігати, як швидко собаки вловлюють новий запах", — заявила керівник дослідницької групи Анна Хильм-Бьеркман.

Для того, щоб собаки навчилися розпізнавати запах коронавірусу, експертам знадобилося провести з ними кілька спеціальних тренувань. За цей час собаки навчилися за запахом сечі відрізняти хворих на коронавірус і здорових людей.

На цей період вчені будуть працювати над цим більш глобально і з'ясовувати, що саме собаки розпізнають у зразках пацієнтів і як довго запах зберігається після одужання.

У разі позитивного прогресу, в майбутньому таких собак можна буде використовувати для виявлення інфікованих в будинках престарілих, аеропортах, на митницях і так далі.

Як повідомляли Українські Новини, експерти заявили, що навіть з появою вакцини від коронавірусу, інфекція може ніколи не зникнути.