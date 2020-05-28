підписатися на розсилку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
  • Новини
  • Світ
  • У Фінляндії вчені навчили собак розпізнавати запах коронавірусу
28 травня 2020, четвер, 19:31 8
Світ 2020-05-28T21:37:31+03:00
Українські Новини
У Фінляндії вчені навчили собак розпізнавати запах коронавірусу

У Фінляндії вчені навчили собак розпізнавати запах коронавірусу

Елизавета Кесельман
Собаки, Тварини, Дослідження, Коронавірус
Собака. Фото: pixabay.com
Собака. Фото: pixabay.com

Після того, як у Нідерландах вперше в світі зафіксували передачу коронавірусу від тварини до людини, у Фінляндії вчені навчили собак по запаху розрізняти хворих на коронавірус. Про це вчені Гельсінського університету опублікували у звіті на своєму сайті.

"У нас є великий досвід у навчанні собак, які виявляють запахи, пов'язані з хворобами. Тим не менше було фантастично спостерігати, як швидко собаки вловлюють новий запах", — заявила керівник дослідницької групи Анна Хильм-Бьеркман.

Для того, щоб собаки навчилися розпізнавати запах коронавірусу, експертам знадобилося провести з ними кілька спеціальних тренувань. За цей час собаки навчилися за запахом сечі відрізняти хворих на коронавірус і здорових людей.

На цей період вчені будуть працювати над цим більш глобально і з'ясовувати, що саме собаки розпізнають у зразках пацієнтів і як довго запах зберігається після одужання.

У разі позитивного прогресу, в майбутньому таких собак можна буде використовувати для виявлення інфікованих в будинках престарілих, аеропортах, на митницях і так далі.

Як повідомляли Українські Новини, експерти заявили, що навіть з появою вакцини від коронавірусу, інфекція може ніколи не зникнути.

Більше новин про: Собаки Тварини Дослідження Коронавірус

Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і про...
За перші три дні роботи Київський зоопарк відвідал...
Кішки здатні заражати один одного коронавірусом, –...
На Прикарпатті почалися клінічні дослідження "Аміз...
Вакарчук задекларував три квартири в Києві, рояль і 3,7 млн гривень доходів
Україна опівночі відкриває десятки пунктів пропуску на кордоні
Новини
Суд заарештував екс-депутата Ради Микитася із заставою 100 млн гривень 21:36
Найближчим часом десятки країн відновлять авіасполучення. Опублікований список 21:29
Олесь Довгий задекларував квартиру і активи дружини 21:08
У київській лікарні швидкої допомоги — спалах коронавірусу серед медиків 20:39
У Фінляндії вчені навчили собак розпізнавати запах коронавірусу 19:31
більше новин
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
Нові жорсткі заборони тютюнової промисловості, які просувають ГО "Життя" та деякі нардепи, вб'ють економіку, - ЗМІ 16:29
Деркача ще у 2017 році було депортовано з Росії, – Наливайченко 18:07 Документ
Чому нікого не хвилюють сотні тисяч тонн контрабандного антирациту з ОРДЛО? - блог Дмитра Марунича 09:01
В "Укравтодорі" спростували тези з розслідування Bihus.info і вказали на маніпуляції 09:47
більше новин
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
Деркача ще у 2017 році було депортовано з Росії, – Наливайченко 18:07 Документ
Завтра Україна повинна погасити $1 млрд випущених під держгарантії США євробондів 09:30
Кількість нових заражених коронавірусом різко збільшилася за добу 09:50 Інфографіка
Суд заарештував незаконне будівництво Білозір в центрі Києва 17:26
більше новин
У 10 українських областях відновлюється рух електричок з 1 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok