Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ

В СМИ попала выписка из Единого реестра досудебных расследований, которая свидетельствует об открытом уголовном производстве против бывшего лидера партии "Голос", народного депутата Верховной Рады и музыканта Святослава Вакарчука. Об этом сообщает "Страна".

В отношении Вакарчука будет проведено расследование, касательно возможного сокрытия им гонораров от концертной деятельности группы "Океан Эльзы", в которой Вакарчук выступал в качестве фронтмена.

Данное производство Главное следственное управление финансовых расследований Госфискальной службы открыло по заявлению юриста Андрея Портнова, который сегодня уже сообщал об этом.

В документе приведены обстоятельства возможного правонарушения:

"Согласно обращению Портнова А.В. от 12.03.2020, народный депутат Вакарчук С.И. (В прошлом, член музыкальной группы "Океан Эльзы"), будучи уполномоченным на выполнение функций государства, и занимая должность, которая предполагает занятие ответственного или особо ответственного положения, 13 февраля 2020, по сообщению НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, путем маскировки доходов при проведении финансово-хозяйственных операций и совершении сделок, под видом "выплаты гонорара артисту" за прошлые периоды (2016-2017 гг.) от "Amber Production AG" (Швейцария), получил 12,9 млн грн, то есть совершил легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах. Кроме того, при осуществлении деятельности, связанной с эстрадными выступлениями музыкальной группы "Океан Эльзы", за рубежом в период 2015 года, получал гонорары на счета "Krim Associates S.A." (Британские Виргинские острова)".

Выписка из Единого реестра досудебных расследований, об открытом уголовном деле против Святослава Вакарчука. Фото: Страна

Напомним, скандал вокруг Вакарчука разгорелся после того, как Портнов обнародовал документы, подтверждающие, что на тот момент еще лидер партии "Голос" скрывал украинского бюджета доходы от заграничных концертов с помощью офшорных компаний и швейцарского банка.

Как сообщали СМИ, Вакарчук задекларировал 13 млн гривен гонорара от концертов "Океан Эльзы".