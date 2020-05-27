Гонконг потерял автономию от Китая, – Помпео

Соединенные штаты Америки поддержали жителей Гонконга, заявив о том, что он потерял свою автономию от Китая. Об этом написал государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Отмечается, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки считает, что Гонконг потерял автономию от Китая. При этом Вашингтон продолжает поддерживать жителей Гонконга.

Как утверждает Помпео, в связи с ситуацией, можно сделать вывод, что Гонконг больше не является автономным от Китая.

"Сегодня я сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая, учитывая факты на местах. Соединенные Штаты поддерживают жителей Гонконга", - написал госсекретарь США.

Такое заявление Помпео сделал после того, как массовые антиправительственные протесты в Гонконге были разогнаны правоохранителями. В ходе силового разгона были задержаны сотни митингующих.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году в Гонконге напротяжении трех месяцев проходили митинги из-за спорного законопроекта об экстрадиции в материковый Китай.

В конечном счете, активистам удалось добиться от главы Гонконга Керри Лэм отстранения законопроекта.