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27 мая 2020, среда, 22:02 34
Мир 2020-05-27T22:15:01+03:00
Українські Новини
Гонконг потерял автономию от Китая, – Помпео

Гонконг потерял автономию от Китая, – Помпео

Елизавета Кесельман
Китай, Гонконг, Майк Помпео, митинги в Гонконге, Автономия Гонконга
Гонконг. Фото: thepeak.com
Гонконг. Фото: thepeak.com

Соединенные штаты Америки поддержали жителей Гонконга, заявив о том, что он потерял свою автономию от Китая. Об этом написал государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Отмечается, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки считает, что Гонконг потерял автономию от Китая. При этом Вашингтон продолжает поддерживать жителей Гонконга.

Как утверждает Помпео, в связи с ситуацией, можно сделать вывод, что Гонконг больше не является автономным от Китая.

"Сегодня я сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая, учитывая факты на местах. Соединенные Штаты поддерживают жителей Гонконга", - написал госсекретарь США.

Такое заявление Помпео сделал после того, как массовые антиправительственные протесты в Гонконге были разогнаны правоохранителями. В ходе силового разгона были задержаны сотни митингующих.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году в Гонконге напротяжении трех месяцев проходили митинги из-за спорного законопроекта об экстрадиции в материковый Китай. 

В конечном счете, активистам удалось добиться от главы Гонконга Керри Лэм отстранения законопроекта.   

 

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