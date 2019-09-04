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04 сентября 2019, среда, 15:57 110
Азия 2019-09-04T16:26:50+03:00
Українські Новини
Глава Гонконга пообещала отозвать законопроект об экстрадиции

Глава Гонконга пообещала отозвать законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лем отозвала спорный законопроект об экстрадиции в материковый Китай, вызвавший забастовки, которые продолжались больше трех месяцев. Об этом передает российская служба ВВС.

Кэрри Лем накануне сделала видеообращение, в котором заявила о своем решении отозвать законопроект об экстрадиции. Она заявила, что делает это в целях прекратить насилие и восстановить порядок в городе. 

В конечном итоге, власти Гонконга выполнили главное требование протестующих и устранили причину массовых акций протеста в городе.

Кроме того, накануне жители Гонконга рассказали о том, что вдохновением дойти до конца стал украинский фильм "Зима в огне", в котором описываются события на Майдане Независимости в 2013 году.

 

Во многих локациях Гонконга жители собирались ради просмотра документальной ленты про судьбы украинцев во время Евромайдана в 2013 году.

Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter разместил пост, в котором говорится о том, что "Зима в огне" транслировалась в 40 локациях Гонконга.

 

Как сообщали Українські Новини, миллионные протесты в Гонконге, продолжающиеся 3 месяца,неоднократно разгонялись полицией.  

В целях устранения акций, сообщалось, что в августе Китай начал массово вводить войска в Гонконг.

25 августа, полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.

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