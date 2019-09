Глава Гонконга пообещала отозвать законопроект об экстрадиции

Кэрри Лем накануне сделала видеообращение, в котором заявила о своем решении отозвать законопроект об экстрадиции. Она заявила, что делает это в целях прекратить насилие и восстановить порядок в городе.

В конечном итоге, власти Гонконга выполнили главное требование протестующих и устранили причину массовых акций протеста в городе.

Кроме того, накануне жители Гонконга рассказали о том, что вдохновением дойти до конца стал украинский фильм "Зима в огне", в котором описываются события на Майдане Независимости в 2013 году.

https://www.youtube.com/watch?v=QHRFHC5pPx4" frameborder="0" allowfullscreen>

Во многих локациях Гонконга жители собирались ради просмотра документальной ленты про судьбы украинцев во время Евромайдана в 2013 году.

Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter разместил пост, в котором говорится о том, что "Зима в огне" транслировалась в 40 локациях Гонконга.

‘Winter on Fire - Ukraine’s Fight for Freedom’ shown in 40 places in Hong Kong tonight 🇺🇦 🇭🇰 pic.twitter.com/FLeCIWlv3K