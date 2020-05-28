В Україні вперше виробництво електрики на вугільних станціях перевищило атомні

Вчора о 22:17 працююча потужність вугільних ТЕС склала 7243 МВт, а працююча потужність АЕС склала 6663 МВт. Це стало наслідком того, що напередодні міністерство енергетики змусило Енергоатом ще зменшити роботу своїх блоків, хоча наявна потужність, яка може працювати, становить 9490 МВт. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу".

Також Герус повідомляється, посилаючись на графік, що обмеження Енергоатому не пов'язані зі зниженням споживання, а пов'язані з тим, що вироблення віддали вугільної ТЕС

"Таким чином обмеження Енергоатому склало 2827 МВт - це потужність всій Рівненській АЕС, або на 41% більше потужності Хмельницької АЕС. Всього в обмеженнями зараз 9 блоків - на всіх АЕС. Обмежується державний Енергоатом, власником якого є ви всі, як громадяни України. А збільшується генерація вугільних ТЕС, 70% яких належить компанії ДТЕК Р. Ахметова. І такий перерозподіл ринку відбувається не тому, що Енергоатом програв конкуренцію, а тому, що знайшлися чиновники, які вирішили вручну перерозподілити ринок на користь приватних (дорогих) структур", - повідомляє Герус.

Як повідомляли Українські Новини, Герус просить СБУ і АМКУ провести розслідування щодо маніпуляцій на ринку електроенергії.

Також НКРЭКУ планує розділити тарифи на транспортування і постачання електроенергії.