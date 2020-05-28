підписатися на розсилку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
28 травня 2020, четвер, 08:30 9
Суспільство 2020-05-28T11:45:03+03:00
Українські Новини
Україна на карантині 78-й день: коли почнеться наступний етап послаблень

Україна на карантині 78-й день: коли почнеться наступний етап послаблень

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Сьогодні розпочався 78-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

До цієї дати залишилося 25 днів.

Раніше Кабмін зняв ряд карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

20 травня Кабінет Міністрів на своєму засіданні розглянув питання щодо подальшого пом'якшення карантину в Україні.

З 22 травня відновить роботу міський та приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

C 25 травня в Києві, Харкові та Днипре заробив метрополітен.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, шкільні табори у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

Більше новин про: Карантин Коронавірус Карантин в Україні Послаблення карантину

В Житомирі коронавірус зафіксували у 10 вихователі...
В ООН порахували, скільки людей до 29 років залиши...
Що відбувається в київському метро 27 травня: в це...
Україна 77-й день на карантині. Скільки залишилося...
"Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди з 1 червня
Кількість нових заражених коронавірусом різко збільшилася за добу
Новини
У ВСУ спалах коронавіруса - 16 нових випадків за минулу добу 11:25
"Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди з 1 червня 11:25
МОЗ затвердив правила роботи для спортзалів і басейнів на час карантину 11:14
Пляжі в Києві. Фото: ChangeUA
Пляжі Києва готують до купального сезону, буде працювати 24 рятувальних пости і 14 пляжів 11:03
Рубль стрімко дорожчає. Курс російської нацвалюти на 28 травня 10:46
більше новин
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
Нові жорсткі заборони тютюнової промисловості, які просувають ГО "Життя" та деякі нардепи, вб'ють економіку, - ЗМІ 16:29
Деркача ще у 2017 році було депортовано з Росії, – Наливайченко 18:07 Документ
"Слуги" дозволили старим корупціонерам через своїх людей затягувати ліквідацію ДАБІ, - ЗМІ 12:21
Профільні комітети Верховної Ради розпочали роботу з легалізації поштової доставки ліків 13:10
більше новин
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгаз" сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
Деркача ще у 2017 році було депортовано з Росії, – Наливайченко 18:07 Документ
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
Профільні комітети Верховної Ради розпочали роботу з легалізації поштової доставки ліків 13:10
Завтра Україна повинна погасити $1 млрд випущених під держгарантії США євробондів 09:30
більше новин
Завтра Україна повинна погасити $1 млрд випущених під держгарантії США євробондів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok