В Киеве автомобиль сбил насмерть двух пешеходов

На Брест-Литовском шоссе в Киеве автомобиль Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы в субботу, 21 декабря.

Авария произошла возле остановки общественного транспорта Пролисок. От полученных травм пострадавшие велосипедисты - мужчина и женщина - погибли на месте.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области на трассе авто въехало в группу велосипедистов, одна женщина погибла.

Также на Житомирщине водитель сбил насмерть велосипедиста и сбежал.