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21 декабря 2019, суббота, 20:50 9
Происшествия 2019-12-21T20:50:14+02:00
Українські Новини
В Киеве автомобиль сбил насмерть двух пешеходов

В Киеве автомобиль сбил насмерть двух пешеходов

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
ДТП с велосипедистами, ДТП в Киеве

На Брест-Литовском шоссе в Киеве автомобиль Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы в субботу, 21 декабря.

Авария произошла возле остановки общественного транспорта Пролисок. От полученных травм пострадавшие велосипедисты - мужчина и женщина - погибли на месте.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области на трассе авто въехало в группу велосипедистов, одна женщина погибла.

Также на Житомирщине водитель сбил насмерть велосипедиста и сбежал.

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