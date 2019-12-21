В Киеве автомобиль сбил насмерть двух пешеходов

На Брест-Литовском шоссе в Киеве автомобиль Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы в субботу, 21 декабря. Авария произошла возле остановки общественного транспорта Пролисок. От полученных травм пострадавшие велосипедисты - мужчина и женщина - погибли на месте. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ДТП. Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области на трассе авто въехало в группу велосипедистов, одна женщина погибла. Также на Житомирщине водитель сбил насмерть велосипедиста и сбежал.