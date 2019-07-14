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14 июля 2019, воскресенье, 15:23 35
Происшествия 2019-07-14T15:43:30+03:00
Українські Новини
В Николаевской области автомобиль влетел в группу несовершеннолетних велосипедистов

В Николаевской области автомобиль влетел в группу несовершеннолетних велосипедистов

ДТП с велосипедистами. Фото: Новости N
ДТП с велосипедистами. Фото: Новости N

Днем в воскресенье, 14 июля, на трассе Николаев-Снигиревка, автомобиль ВАЗ-21099 "Лада" врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.

Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды на трассе Николаев-Снигиревка, пишут "Новости N".

Спортсмены ехали по трассе, со стороны Снигиревки, в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом "Лады" начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев, двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет

В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, все они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших "скорая" доставила в областную детскую больницу города Николаева. Все пострадавшие — преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. В автомобиле ВАЗ никто не пострадал.

ДТП с велосипедистами. Фото: Новости NДТП с велосипедистами. Фото: Новости N

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области на трассе авто въехало в группу велосипедистов, одна женщина погибла.

Также на Житомирщине водитель сбил насмерть велосипедиста и сбежал.

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