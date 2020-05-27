Героїзація дивізії СС "Галичина" неприпустима, – Наталія Мясникова, яка виграла у В'ятровича суд

Наталія Мясникова, яка виграла судовий позов до Інституту національної пам'яті та його тодішньому голови Володимира В'ятровича щодо невизнання ними символіки дивізії СС "Галичина" нацистської, переконана, що героїзація дивізії СС неприпустима.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню "Правовий контроль".

"Інститут національної пам'яті в назві дивізії ("Галичина") завжди опускає літери "СС", а насправді повна назва - дивізія військ СС "Галичина" (нім. 14 Division Grenadiere der Waffen-SS "Galizien"). Це чисто нацистське військове формування, що створене в 1943 році, до якого вступали добровольці з Галичини", - сказала Мясникова.

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"Нюрнберзьким трибуналом, який відбувся в 1946 році, чітко визначено, що підрозділи СС є нацистськими формуваннями та визнані злочинними, а їх учасники - (військовими) злочинцями. Саме тому неможливо допустити героїзацію нацизму, що відбувається зараз у нас в державі", - наголосила Мясникова.

Також позивач зазначила, що займається даним позовом з вересня 2017 року, а цей судовий розгляд є ідеологічним, так як в ньому вирішувалося питання є чи символіка дивізії СС "Галичина" нацистської.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд м. Києва визнав протиправним висновок Інституту національної пам'яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистської та відповідно не підпадає під дію законодавства про заборону символіки комуністичних і націонал-соціалістичних режимів.

Даний висновок Інститут нацпам'яті зробив в травні 2017 року, коли цією установою керував нинішній депутат Ради (фракція "Європейська солідарність") Володимир В'ятрович.

А саме, В'ятрович заявив, що символіка дивізії СС "Галичина" не підпадає під закон про заборону пропаганди. "У зазначеному переліку символіка 14-ї гренадерської дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА) відсутня. З огляду на це, символіка 14-ї гренадерської дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА) відповідно до чинним законодавством України не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення або публічне використання якої в Україні заборонено", - написав В'ятрович.

Суд зобов'язав Інститут нацпам'яті утриматися від поширення цього висновку. У той же час суд задовольнив позов фізичної особи Наталії Мясникової лише частково й відмовив в інших частинах її позову. Зокрема, не став забороняти "пропаганду символіки СС "Галичина".

Раніше наступник В'ятровича, директор Інституту нацпам'яті Антон Дробович заявив, що символіка дивізії СС "Галичина" не відповідає європейським нормам.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня Головпоштамт Львова організував виставку марок і листівок, що присвячені дивізії СС "Галичина".

У 2018 році департамент освіти Львівської обласної державної адміністрації, під керівництвом Любомири Мандзій, організував конкурс дитячого малюнка, що проводився з метою створення героїчного образу дивізії СС "Галичина".