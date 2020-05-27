підписатися на розсилку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 травня 2020, середа, 18:25 10
Силові структури 2020-05-27T19:15:02+03:00
Українські Новини
В Одеській області випробували крилаті ракети "Нептун"

В Одеській області випробували крилаті ракети "Нептун"

Ольга Фандорина
Крилаті ракети, Випробування ракет, випробування
Крилаті ракети
Крилаті ракети "Нептун". Фото: Міноборони

В Одеській області на випробувальному полігоні "Алібей" проходять випробування комплексу крилатих ракет РК-360МЦ "Нептун". Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Кожна ракета оснащена головкою самонаведення, яка має високі кути огляду. Крім того, головка самонаведення стійка до радіолокаційних перешкод противника.

До випробувань залучили авіацію, а також кораблі і катери ВМС ЗС України.

"Після прийняття на озброєння комплекс будуть поставляти Військово-морським силам ЗС України. Україна планує мати для крилатих ракет на озброєнні три платформи. Перша – це мобільні берегові комплекси, які тестують зараз, друга – ракетні катери і корвети, третя платформа – авіаційні комплекси", - йдеться в повідомленні.

Випробування крилатих ракетВипробування крилатих ракет "Нептун". Фото: Міноборони

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області випробували комплекс крилатих ракет Р-360МЦ "Нептун".

В Одеській області почали Державне конструкторське бюро "Промінь" початок випробування ракети "Вільха-М".

Більше новин про: Крилаті ракети Випробування ракет випробування

Після штурму музею Гончара ДБР викликало Порошенка на допит
ТРЦ у Києві відкриють 30 травня, але без роботи розважальних зон
Новини
Німецький суд відмовив екстрадувати Онищенка в Україну 19:11
"Укрзалізниця" продаватиме квитки за 90 діб до дати відправлення потяга 19:08
"Трійки", московські парки та кокошники – Порошенко виявився шанувальником "споконвічно російського" художнього мистецтва 18:35
Переможниця наступного модуля STEM is FEM отримає 3D-принтер і поїздку-сюрприз, - Сергій Токарєв 18:28
Крилаті ракети
В Одеській області випробували крилаті ракети "Нептун" 18:25
більше новин
Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка 21:39
У Києві повернули гарячу воду в тисячі будинків: де проходять випробування мереж 22:51
У Києві зросла кількість випадків домашнього насильства, — КМДА 22:05
Нові жорсткі заборони тютюнової промисловості, які просувають ГО "Життя" та деякі нардепи, вб'ють економіку, - ЗМІ 16:29
Підозрюваній у вбивстві Шеремета домашній арешт змінили на 168 тисяч гривень застави 23:22
більше новин
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгаз" сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
Порошенко в карантин купив скульптуру з бронзи і "органічного скла" за 3,3 млн гривень 12:15
Нардепа В'ятровича викликали в суд через символіку дивізії СС "Галичина" 07:18
ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гончара 21:36
більше новин
В Житомирі коронавірус зафіксували у 10 вихователів дитсадків
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok