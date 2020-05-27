В Одеській області випробували крилаті ракети "Нептун"

В Одеській області на випробувальному полігоні "Алібей" проходять випробування комплексу крилатих ракет РК-360МЦ "Нептун". Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Кожна ракета оснащена головкою самонаведення, яка має високі кути огляду. Крім того, головка самонаведення стійка до радіолокаційних перешкод противника.

До випробувань залучили авіацію, а також кораблі і катери ВМС ЗС України.

"Після прийняття на озброєння комплекс будуть поставляти Військово-морським силам ЗС України. Україна планує мати для крилатих ракет на озброєнні три платформи. Перша – це мобільні берегові комплекси, які тестують зараз, друга – ракетні катери і корвети, третя платформа – авіаційні комплекси", - йдеться в повідомленні.

Випробування крилатих ракет "Нептун". Фото: Міноборони

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області випробували комплекс крилатих ракет Р-360МЦ "Нептун".

В Одеській області почали Державне конструкторське бюро "Промінь" початок випробування ракети "Вільха-М".