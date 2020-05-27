Герус звинуватив ДТЕК у дестабілізації ринку електроенергії

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус звинуватив енергохолдинг ДТЕК у маніпуляціях на "ринку на добу наперед" (РДН), які дестабілізували ринок електроенергії.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Герус зазначив, що за версією енергохолдингу ДТЕК, ціна на електроенергію знизилася через те, що трейдери продавали завищені обсяги електроенергії, тобто причиною зниження ціни було зростання пропозиції.

"Якщо якийсь трейдер продав неіснуючі обсяги електроенергії, то за правилами ринку він має викупити цю електроенергію на балансуючому ринку. На балансуючому ринку така електроенергія коштує на 7% дорожче, а в деякі періоди і на 35% дорожче. Отже, кожна така операція буде приносити збиток 7% - 35%, тобто є безглуздою. По-друге, якби трейдери останні 4 дні торгували завищеними неіснуючими обсягами електроенергії, то на ринку мала б різко збільшитися пропозиція", - написав Герус.

При цьому він додав, що згідно з даними державного підприємства "Оператор ринку" останніми днями обсяг пропозиції не збільшувався, а навпаки трохи скоротився, з чого випливає, що зниження ціни на електроенергію не пов'язане зі зміною пропозиції на ринку.

Своєю чергою Герус підкреслив, що згідно з даними "Оператора ринку" в останні дні на ринку "на добу наперед" попит на електроенергію знизився на 20 тис. МВт-год, що становить понад 25% ринку.

"Тобто або з ринку одночасно пішло багато покупців, які всі змовилися між собою (що досить складно), або з ринку пішов один великий покупець, який купує електроенергію для своїх обленерго, для своїх шахт, для своїх металургійних заводів і гірничо-збагачувальних комбінатів", - зазначив Герус.

При цьому він додав, що останніми днями споживання електроенергії в Україні навпаки зросло в зв'язку із запуском електротранспорту і похолоданням і споживач не міг припинити купівлю електроенергії.

"Де ж він (споживач) її тоді брав? А брав він її в генеруючих підприємств (електростанцій), з яким уклав двосторонній договір на ці кілька днів, поки обвалював ціну на РДН. Для цього потрібно, щоб були великі електростанції, які зможуть за двосторонніми угодами продати ті 20 тис. МВт-год на добу, які зникли на РДН", - підкреслив Герус.

Також він зазначив, що за 5 днів травня державні енергогенеруючі компанії "Центренерго", "Укргідроенерго" і національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" не проводили торги за двосторонніми договорами і тільки енергохолдинг ДТЕК міг покрити такий обсяг електроенергії.

"Таким чином, очевидно, що спецоперація з дестабілізації ринку проводилася в рамках однієї вертикально-інтегрованої компанії, на що я вчора звернув увагу в зверненні до АМКУ і СБУ. Такі дії - це, звичайно, якесь нове дно, але бачимо, що низька планка соціальної відповідальності деяких учасників ринку і багатий досвід минулих "подвигів", за які нічого не було, дозволяє й таке", - підкреслив Герус.

При цьому він додав, що такі дії, швидше за все, призвели до збитків компанії, яка здійснювала ці маніпуляції.

Як повідомляли Українські Новини, Герус просить СБУ та АМКУ провести росслідування стосовно маніпуляцій на ринку електроенергії.

Також НКРЕКП планирует розділити тарифи на транспортування та постачання електроенергії.