В Житомирі коронавірус зафіксували у 10 вихователів дитсадків

В рамках ослаблення карантину і відновлення роботи дитячих садків у Житомирі провели експрес-тестування всіх працівників дитячих садків. У 10 з них тести дали позитивні результати.

Про це повідомив на позачерговому засіданні мер міста Сергій Сухомлин.

"У нас 10 тестів показали позитивний результат. Це ще не діагноз. Попереду ще будуть ПЛР-тести та дослідження, але тих десяти ми змушені все ж усунути поки від роботи в дитячих садках", - сказав він.

Мер міста також додав, що в садки будуть водити понад 5600 дітей.

"За інформацією, яку ми отримали від батьків і на сайті, і завдяки роботі Департаменту освіти, батьки висловили бажання водити в садки 5611 дітей. Це максимальне число дітей, які зможуть ходити. Але ми розуміємо, що за фактом буде трохи менше. Але це дає нам можливість в повному обсязі відкрити роботу всіх дитячих садів", - сказав Сухомлин.

Мер міста також нагадав, що батьки не можуть заходити в дитсадки, дітей зустрічатимуть вихователі у дворі.

Як повідомляли Українські Новини, 26 травня кількість нових виявлених випадків захворювання COVID-19 в Україні збільшилася на 321 до 21 905.

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