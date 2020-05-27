підписатися на розсилку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 травня 2020, середа, 17:00 8
Суспільство 2020-05-27T17:30:03+03:00
Українські Новини
В Житомирі коронавірус зафіксували у 10 вихователів дитсадків

В Житомирі коронавірус зафіксували у 10 вихователів дитсадків

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, тести на коронавірус, Послаблення карантину, коронавірус в Житомирі

В рамках ослаблення карантину і відновлення роботи дитячих садків у Житомирі провели експрес-тестування всіх працівників дитячих садків. У 10 з них тести дали позитивні результати.

Про це повідомив на позачерговому засіданні мер міста Сергій Сухомлин.

"У нас 10 тестів показали позитивний результат. Це ще не діагноз. Попереду ще будуть ПЛР-тести та дослідження, але тих десяти ми змушені все ж усунути поки від роботи в дитячих садках", - сказав він.

Мер міста також додав, що в садки будуть водити понад 5600 дітей.

"За інформацією, яку ми отримали від батьків і на сайті, і завдяки роботі Департаменту освіти, батьки висловили бажання водити в садки 5611 дітей. Це максимальне число дітей, які зможуть ходити. Але ми розуміємо, що за фактом буде трохи менше. Але це дає нам можливість в повному обсязі відкрити роботу всіх дитячих садів", - сказав Сухомлин.

Мер міста також нагадав, що батьки не можуть заходити в дитсадки, дітей зустрічатимуть вихователі у дворі.

 

Як повідомляли Українські Новини, 26 травня кількість нових виявлених випадків захворювання COVID-19 в Україні збільшилася на 321 до 21 905.

Раніше в Житомирі закрили гуртожиток через спалах коронавірусу.

Більше новин про: Карантин Коронавірус тести на коронавірус Послаблення карантину коронавірус в Житомирі

На Кіпрі будуть безкоштовно лікувати туристів, хво...
У Житомирському військовому інституті виявили нові...
У Києві експрес-тест на коронавірус можна купити в...
У київському метро в годину-пік обмежуватимуть вхі...
Порошенко в карантин купив скульптуру з бронзи і "органічного скла" за 3,3 млн гривень
ТРЦ у Києві відкриють 30 травня, але без роботи розважальних зон
Новини
Трамп розлютився на Twitter і пригрозив заблокувати всі соцмережі в США перед виборами 17:31
Гривня продовжує дешевшати: курс валют на міжбанку в середу 17:24
Влада не отримає підтримки на виборах в Донецькій і Луганській областях, – Бойко 17:02
У Польщі дозволили ходити без масок і проводити концерти під відкритим небом 17:00
Коронавірус. Фото: freepik
В Житомирі коронавірус зафіксували у 10 вихователів дитсадків 17:00
більше новин
Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка 21:39
У Києві повернули гарячу воду в тисячі будинків: де проходять випробування мереж 22:51
У Києві зросла кількість випадків домашнього насильства, — КМДА 22:05
Підозрюваній у вбивстві Шеремета домашній арешт змінили на 168 тисяч гривень застави 23:22
"Слуги" дозволили старим корупціонерам через своїх людей затягувати ліквідацію ДАБІ, - ЗМІ 12:21
більше новин
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгаз" сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
Порошенко в карантин купив скульптуру з бронзи і "органічного скла" за 3,3 млн гривень 12:15
Нардепа В'ятровича викликали в суд через символіку дивізії СС "Галичина" 07:18
ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гончара 21:36
більше новин
Після одноденного зростання кількість нових випадків коронавірусу знову почала падати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok