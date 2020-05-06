В Житомире закрыли общежитие из-за вспышки коронавируса

В Житомире из-за вспышки коронавируса закрыли общежитие. Об этом в эфире "112 Украина" заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Так, он сообщил, что в общежитии, которое расположено на проспекте Мира, не обнаружили тяжелобольных.

"Мы сейчас осуществляем, устанавливаем всех контактных, потому что не все в общежитии там.... такими кругами будем проверять. В действительности тяжелых среди больных нет", - сказал Виталий Бунечко.

Отмечается, что в помещении уже провели дезинфекцию.

В целом в области зафиксировали 455 случаев коронавируса, при этом с начала эпидемии - 11 летальных случаев. Только за последние сутки в области выздоровели шесть человек, а умер один человек - 89-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии.

Бунечко добавил, что после ослабления карантина в области будут контролировать общественный транспорт и придерживаться жестких ограничений, ведь транспорт может быть очагом распространения коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев (за прошлые сутки 366 новых случаев).

Также в еще одном киевском общежитии нашли коронавирус. В двух других общежитиях – боле 400 человек на карантине.