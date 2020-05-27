На Донбасі в бою загинув український військовий

Вчора, 26 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що збройні формування РФ обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Водяної ворог обстрілював наші позиції з автоматичних гранатометів станкових.

"На жаль, в результаті ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього захисника. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя ... За даними розвідки, за минулу добу наші воїни знищили одного і поранили щонайменше ще одного окупанта", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики за добу 16 разів порушили перемир'я і втратили чотирьох "бійців".

Також 24 травня на Донбасі бойовики знову влаштували провокації і позбулися чотирьох "бійців".