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27 травня 2020, середа, 08:30 18
Силові структури 2020-05-27T11:00:04+03:00
Українські Новини
На Донбасі в бою загинув український військовий

На Донбасі в бою загинув український військовий

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 26 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що збройні формування РФ обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Водяної ворог обстрілював наші позиції з автоматичних гранатометів станкових.

"На жаль, в результаті ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього захисника. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя ... За даними розвідки, за минулу добу наші воїни знищили одного і поранили щонайменше ще одного окупанта", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики за добу 16 разів порушили перемир'я і втратили чотирьох "бійців".

Також 24 травня на Донбасі бойовики знову влаштували провокації і позбулися чотирьох "бійців".

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