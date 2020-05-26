На Донбассе боевики за сутки 16 раз нарушили перемирие и лишились четверых "бойцов"

Вчера, 25 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции 14 раз.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 обстрела из минометов, которые по минским договоренностям не должны находиться на линии боевого соприкосновения.

"По данным разведки, 26 мая наши воины ранили четырех оккупантов … Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Как сообщали Українські Новини, 24 мая на Донбассе боевики вновь устроили провокации и лишились четверых "бойцов".

Также 23 мая боевики 11 раз нарушали перемирие на Донбассе. ВСУ дали отпор и уничтожили 4 врагов.