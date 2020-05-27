За добу у світі від Covid-19 вилікувалося більше людей, ніж захворіли. Дані 27 травня

У середу, 27 травня, у світі кількість випадків звхворювання на коронавірус досягла 5 591 067 (93 529 за добу), 2 287 152 з них одужали (118 147 за добу), 346 269 - померли (4 189 за добу).

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

Найбільше випадків зафіксували у США, де вірус підтвердили у 1 681 212 осіб, 98 916 померли, а 384 902 - вилікувалися.

На другому місці виявилася Бразилія, де на коронавірус захворіли 391 222 осіб, всього в країні 24 512 летальних випадків, а перемогли хворобу 158 593 осіб.

За кількістю хворих на коронавірус на третьому місці знаходиться Росія. Тут захворіли 362 342, померли - 3 807, а одужали - 131 129 осіб.

На четвертому місці знаходиться Великобританія. На коронавірус захворіли 266 599 осіб, одужали 1 162 і померли 37 130 осіб.

В Іспанії зафіксували 236 259 випадків захворювання на COVID-19. Вона на п'ятому місці. Кількість померлих у країні становить 27 117 осіб, а 150 376 осіб перемогли хворобу.

Як повідомляли Українські Новини, в Австрії вперше в Європі пересадили легені пацієнтки з коронавірусом.