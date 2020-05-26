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  • В Австрии впервые в Европе пересадили легкие пациентке с коронавирусом
26 мая 2020, вторник, 21:13 111
Европа 2020-05-26T22:15:01+03:00
Українські Новини
В Австрии впервые в Европе пересадили легкие пациентке с коронавирусом

В Австрии впервые в Европе пересадили легкие пациентке с коронавирусом

Елизавета Кесельман
Европа, коронавирус в Европе, ИВЛ, Автстрия, Трансплантация легких, Легочная недостаточность
Врач. Фото: pixabay.com
Врач. Фото: pixabay.com

В Австрии, впервые в Европе провели операцию по пересадке легких пациентке с коронавирусом, у которой не было шансов выжить без вмешательства хирургов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Венского медицинского университета. 

У 45-летней женщины, у которой не было сопутствующих заболеваний, обнаружили коронавирус 2 месяца назад. Через время ее состояние ухудшилось, вследствие чего, ее подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Пациентка имела тяжелую легочную недостаточность и находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Врачи приняли решение провести пациентке трансплантацию легких. По их мнению, это была единственная возможность для женщины выжить.

"Команда успешно заменила пациентке легкие, которые были повреждены без возможности восстановления, на новые донорские легкие", - говорится в заявлении врачей Медицинского университета Вены.

"С нашей точки зрения, она сейчас справляется отлично. Сейчас у нас нет ни одной серьезной проблемы. Она уже медленно просыпается. Все органы работают, мы все довольны. Но это будет еще долгий путь, пока мы сможем ее выписать из больницы", - рассказал руководитель университетской клиники хирургии Вальтер Клепетко.

Руководитель хирургического отделения университетской клиники Вальтер Клепетко считает, что пациентка успешно идет на поправку. К выписке ее подготовят, как только будут для этого все показатели.

Как сообщали Українські Новини, медики Нью-Йорка выяснили, что 80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам. 

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