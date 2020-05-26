Саакашвілі хоче терміново поміняти щойно підписаний Зеленським закон про податок на закордонні компанії українців

Саакашвілі хоче терміново поміняти щойно підписаний Зеленським закон про податок на закордонні компанії україн

Голова виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що закон про боротьбу з ухиленням від сплати податків (законопроєкт 1210) "потрібно терміново міняти".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", пише "Економічна правда".

За його словами, закон значно збільшує повноваження податкових органів та ускладнює адміністрування податків.

"Податкова отримала право закручувати гайки, презумпція провини перекладається на платника податків, тому що треба доводити щось Податковій", - заявив він.

Саакашвілі додав, що президент Зеленський не хотів підписувати цей закон, але прийняття закону було однією з попередніх умов укладення нової угоди з МВФ.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня Верховна Рада посилила контроль за сплатою податків. За ухвалення в другому читанні відповідного законопроекту №1209-1 і №1210 проголосували 256 депутатів.

Раніше Зеленський підписав указ про призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету ради Національного реформ.