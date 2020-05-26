У перший день роботи літак німецької авіакомпанії в Сардинію розгорнули назад через закритий аеропорт

Після послаблення карантину, багато країн поступово відновлюють рейси і роботу аеропортів. Так, німецька авіакомпанія Eurowings відновила рейси з Дюссельдорфа на Сардинію, проте літак повернули через закритий аеропорт в Ольбії. Про це передає CNN.

Як повідомляє відомство, аэроопорт в Італії відкрили 17 травня для регулярних комерційних рейсів, однак у той же день рішення змінили.

Наголошується, що авіаперевізник не був обізнаний про повторне закриття аеропорту.

Літак виконав рейс, і долетівши до пункту призначення, кружляв над аеропортом 40 хвилин, але дозвіл на посадку так і не отримав. Авіадиспетчер повідомив пілотам, що аеропорт закритий. Після чого літак був змушений повернутися в Дюссельдорф.

На борту, крім екіпажу, були тільки два пасажири. Видання пише, що їх рейс тривав 4 години і 10 хвилин.

В Eurowings називають подію непорозумінням і кажуть, що на тлі пандемії ситуація в багатьох аеропортах Європи дуже динамічна.

"Великий обсяг інформації про роботу і закриття аеропортів часто змінюється в короткі терміни. У різних країнах щодня вносяться зміни в правила в'їзду", — говорить представник компанії.

Аеропорт в Ольбії буде закритий ще як мінімум до 2 червня.

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