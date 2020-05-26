Словения вводит обязательную обсервацию для туристов

В то время, как в Дании разрешили въезд на территорию для тех, у кого в стране живет любимый человек, Словения объявила обязательную двухнедельную обсервацию для прибывших туристов из стран Евросоюза и третьих стран. Об этом передает Total Slovenia News.

Власти Словении приняли подобное решение с определенными исключениями. Так, требование обязательной изоляции не распространяется на тех, у кого есть право на временное или постоянное проживание в стране.

Также исключение распространяется на граждан стран ЕС, которые ездят на работу в Словению, посещают близких родственников, едут на лечение, имеют забронировано жилье или собственная недвижимость на территории Словении.

Кроме того, среди исключений - граждане стран, которые имеют право свободного въезда в Словению. Для этого правительство составляет специальный список стран на основе оценки Национального института общественного здоровья (NIJZ) по эпидемиологической ситуации и сообщения Министерства внутренних дел о двусторонних технические соглашения с отдельными странами. Пока в этот перечень включена только Хорватия.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня Чехия начала открывать границы.

Кроме того, Черногория в начале июня откроет границы для граждан девяти стран.