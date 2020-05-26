У понеділок кількість госпіталізованих з коронавірусом зросла в 1,5 рази в порівнянні з попереднім днем

25 травня було госпіталізовано 116 хворих коронавірусною інфекцією, в той час, як кількість заражених коронавірусом в Україні збільшилася на 339 до 21 584. Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. "Були госпіталізовані 116 осіб", - сказав він. Серед 339 осіб, у яких 25 травня була підтверджена коронавірусна інфекція, 35 дітей і 71 медпрацівник. Всього з початку епідемії захворіли 1 581 дитина і 4 183 медпрацівника. При цьому 1 913 медпрацівників вже одужали. Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 6 736 пацієнтам, 778 з яких медпрацівники і 263 - діти. підключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 259 хворих коронавирусной інфекцією, у тому числі 1 дитина та 22 медпрацівника. На амбулаторному лікуванні залишалися 14 848 пацієнтів, з них 3 405 медпрацівників і 1 318 дітей. Як повідомляли Українські Новини, за добу у світі підтвердили 87 тис. випадків коронавірусу. Раніше заступник міністра охорони здоров'я розповів, при яких умовах Україна уникне другої хвилі COVID-19.