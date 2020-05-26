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26 травня 2020, вівторок, 09:57 5
Силові структури 2020-05-26T10:00:35+03:00
Українські Новини
У ВРУ зареєстровано 3 нових випадки зараження коронавірусом

У ВРУ зареєстровано 3 нових випадки зараження коронавірусом

Елизавета Драбкина
Збройні сили України, ЗСУ, Коронавірус
ВСУ. Фото: 112.ua
ВСУ. Фото: 112.ua

У Збройних силах коронавірусом хворіє 60 осіб, за минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування Медичних сил Збройних сил, передають Українські Новини.

"Станом на 07.00 26 травня в Збройних Силах України хворіє 60 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 96 осіб та 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 261 людина.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби - 42 людини.

За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Троє військовослужбовців (Львівська область - 2 людини і Черкаська - 1 чоловік) лікуються вдома під спостереженням медичної служби.

Стан здоров'я пацієнта задовільний.

В одного військовослужбовця спостерігається легкий перебіг захворювання, у інші - симптоми захворювання відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня в ЗСУ не було зареєстровано нових випадків захворювання.

Після чотириденного падіння кількість нових випадків коронавіруса в Україні різко зросла.

25 травня кількість нових виявлених випадків захворювання коронавирусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 339 до 21 584, кількість померлих від захворювання - на 21 людини до 644 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилась на 30,9%, кількість нових летальних випадків - в 3,5 рази

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