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25 мая 2020, понедельник, 10:00 44
Силовые структуры 2020-05-25T10:30:02+03:00
Українські Новини
В ВСУ не зарегистрировали новых случаев коронавируса после резкого скачка 23 мая

В ВСУ не зарегистрировали новых случаев коронавируса после резкого скачка 23 мая

Елизавета Драбкина
Вооруженные силы, ВСУ, Коронавирус
Вооруженные силы Фото: НикОГА
Вооруженные силы Фото: НикОГА

В Вооруженных силах не зарегистрировали новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. В том время как 23 мая было зафиксировано рекодное количество - 14 новых случаев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 25 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 62 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 91 человек и 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 262 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 38 человек.

За прошедшие сутки новые случаи заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрированы.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине количество новых случаев коронавируса уменьшается четвертый день подряд. 24 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 259 до 21 245, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 623 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 36,2%, количество новых летальных случаев - на 50%.

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