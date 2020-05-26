На Донбасі бойовики за добу 16 разів порушили перемир'я і втратили чотирьох "бійців"

Вчора, 25 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник обстріляв наші позиції 14 разів.

А в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксовано 2 обстріли з мінометів, які за мінським домовленостям не повинні перебувати на лінії бойового зіткнення.

"За даними розвідки, 26 травня наші воїни поранили чотирьох окупантів ... Втрат серед наших захисників результаті ворожого обстрілу не було", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня на Донбасі бойовики знову влаштували провокації і втратили чотирьох "бійців".

Також 23 травня бойовики 11 разів порушували перемир'я на Донбасі. ЗСУ дали відсіч і знищили 4 ворогів.