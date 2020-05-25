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25 травня 2020, понеділок, 18:50 6 Документ
Суспільство 2020-05-25T19:00:02+03:00
Українські Новини
Поліція Києва склала 13 протоколів щодо роботи закладів під час першого етапу пом'якшення карантину 11-22 трав

Поліція Києва склала 13 протоколів щодо роботи закладів під час першого етапу пом'якшення карантину 11-22 травня

Елизавета Драбкина
Поліція Києва, Адмінпротокол, Порушення карантину
Літній майданчик кафе. Фото: Pixabay
Літній майданчик кафе. Фото: Pixabay

Поліція склала 13 адміністративних протоколів щодо роботи закладів під час першого етапу пом'якшення карантину 11-22 травня в Києві.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит Українських Новин.

"Повідомляємо, що із 11 по 20 травня підрозділами ГУНП у м. Києві виявлено і припинено 13 адміністративних правопорушень, передбачених ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей)", - сказано в ньому.

Наголошується, що протоколи складалися на відповідальних за діяльність торговельних закладів або місць громадського харчування людей, працівників цих закладів та відвідувачів за недотримання ними вимог відповідної постанови Кабінету Міністрів в частині використання індивідуальних засобів захисту, підтримки соціальної дистанції, а також дотримання інших санітарних і протиепідемічних заходів.

Зазначено, що дані протоколи відправлені для прийняття рішень в територіальні суди.

Як повідомляли Українські Новини, поліція Києва склала 3 адмінпротоколи щодо роботи нічних клубів на карантині.

З 11 травня в Україні розпочався перший етап ослаблення карантину, закладам громадського харчування дозволили приймати клієнтів на літніх майданчиках під відкритим небом за умови дотримання всіх карантинних норм.

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