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20 мая 2020, среда, 10:30 84
Общество 2020-05-20T12:00:03+03:00
Українські Новини
Пять человек проводят акцию о "сливе" дела Гандзюк возле пресс-конференции Зеленского

Пять человек проводят акцию о "сливе" дела Гандзюк возле пресс-конференции Зеленского

Елена Новикова
Акция, Пресс-конференция Президента, Убийство Катерины Гандзюк, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк
Катерина Гондзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк
Катерина Гондзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк

5 человек проводят в Мариинском парке, неподалеку от места, где Президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, молчаливую акцию о "сливе" дела об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события.

При входе в парк, недалеко от Мариинского дворца, молодые люди держат транспарант "Зеленский, признай слив дела Гандзюк", ничего не скандируя.

Никаких других акций по состоянию на 09:45 поблизости не проходит.

Охрана парка усилена.

Ситуация спокойная.

Пресс-конференция Зеленского по случаю года его работы Президентом начнется в 10:30.

Молчаливая акция на пресс-конференции Владимира Зеленского.Молчаливая акция на пресс-конференции Владимира Зеленского.

Как сообщали Українські Новини, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой.

Также 4 ноября 2018 года ативистка умерла в больнице от полученных ран.

27 апреля 2020 год стало известно, что Офис генерального прокурора завершил расследование уголовного производства о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер обвиняется в заказе и финансировании преступления.

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