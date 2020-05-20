Пять человек проводят акцию о "сливе" дела Гандзюк возле пресс-конференции Зеленского

5 человек проводят в Мариинском парке, неподалеку от места, где Президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, молчаливую акцию о "сливе" дела об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события.

При входе в парк, недалеко от Мариинского дворца, молодые люди держат транспарант "Зеленский, признай слив дела Гандзюк", ничего не скандируя.

Никаких других акций по состоянию на 09:45 поблизости не проходит.

Охрана парка усилена.

Ситуация спокойная.

Пресс-конференция Зеленского по случаю года его работы Президентом начнется в 10:30.

Молчаливая акция на пресс-конференции Владимира Зеленского.

Как сообщали Українські Новини, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой.

Также 4 ноября 2018 года ативистка умерла в больнице от полученных ран.

27 апреля 2020 год стало известно, что Офис генерального прокурора завершил расследование уголовного производства о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер обвиняется в заказе и финансировании преступления.