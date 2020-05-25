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25 травня 2020, понеділок, 15:34 11
Судова влада 2020-05-25T16:00:03+03:00
Українські Новини
Портнов хоче через суд домогтися дозволу на повернення додому людям, які застрягли в ОРДЛО

Портнов хоче через суд домогтися дозволу на повернення додому людям, які застрягли в ОРДЛО

Тетяна Зотова
ОРДЛО, Андрій Портнов, Юридична допомога
Андрій Портнов. Фото: aportnov.com
Андрій Портнов. Фото: aportnov.com

Юрист Андрій Портнов має намір домогтися через суд дозвіл для громадян України, які на даний момент перебувають на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей, повернутися до місця свого постійного мешкання.

Про це повідомив юрист на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Дорогі начальники, нагадую, що наші громадяни вже третій місяць не можуть повернутися додому з неконтрольованих територій. Причина - у них клеймо мешканців Донбасу та вони не підпадають під умови дешевого піару авіарейсів з Китаю, Великобританії, Еміратів, США та Італії.

В наші офіси у Станиці-Луганській та Бахмуті надходять десятки листів від розчарованих людей. Вони пишуть про дітей, яких не бачать, ліки, онкологічні захворювання, необхідність догляду за близькими й десятках інших проблем. Наші громадяни змушені арендувати житло на окупованих територіях, а ті, хто постійно живе там, намагаються якось існувати в чужих оселях в Станиці та по всій лінії розмежування.

Ми подали до Донецького окружного адміністративного суду позов щодо військового командування, яке розширило карантин на свій, одним їм відомий розсуд. Але це довга історія. Просимо відкласти в сторону яку-небудь неважливу справу й вирішити цю проблему одним телефонним дзвінком. Якщо потрібно з квітами і пафосом, то через Лондон їх завезіть. Донбас вони інтегрують", - написав Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого Портнов відкрив вже другий офіс для надання безоплатної юридичної допомоги громадянам України, які постраждали від війни на Донбасі, у м. Бахмут (Донецька область).

17 грудня 2019 року Портнов відкрив у Станиці Луганській офіс для надання безоплатної юрдопомоги тих, хто постраждав від війни на Донбасі.

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