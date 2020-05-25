З початку травня акції Ferrexpo подорожчали на 22,8%

Котирування акцій компанії Ferrexpo plc (Велика Британія), що контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область), на тлі зростання цін на залізну руду на світовому ринку продовжили зростання 3-й тиждень поспіль і з 18 по 22 травня виросли на 8,3%, або на 0,1245 фунта стерлінгів за акцію до 1,6165 фунта стерлінгів / акція.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ними, 18 травня акції компанії котирувалися на рівні 1,492 фунта стерлінгів, після чого 19 травня котирування акцій підвищилися до 1,55 фунта стерлінгів, 20 травня вони підвищилися до 1,616 фунта стерлінгів, а 21 травня - до 1,641 фунта стерлінгів, при це 22 травня котирування акцій знизилися до 1,6165 фунта стерлінгів.

Угоди укладалися впродовж тижня.

З початку року котирування акцій компанії підвищилися на 0,5% (у порівнянні з рівнем котирувань 2 січня - 1,609 фунта стерлінгів), а з початку травня - на 22,8% (1,316 фунта стерлінгів котирування акцій 1 травня).

Як повідомляли Українськi Новини, з 11 по 15 травня котирування акцій компанії зросли на 5,4%, або на 0,073 фунта стерлінгів за акцію до 1,413 фунта стерлінгів / акція.

З 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року котирування акцій Ferrexpo знизилися на 18,3%, або на 0,36 фунта стерлінгів до 1,591 фунта стерлінгів за акцію.

18 травня рада директорів компанії Ferrexpo звільнив з посади виконуючого обов'язки гендиректора Кріса Меве і призначив замість нього Джима Норта з 28 травня.

При цьому Меве повернеться на свою колишню посаду фінансового директора.

В.о гендиректора компанії Меве був призначений в кінці жовтня замість Костянтина Жеваго, який тимчасово залишив посаду генерального директора.

У 2019 році порівняно з 2018 Ferrexpo скоротила виробництво котунів на 0,8%, або на 88 тис. тонн до 10,518 млн т.

У 2019 році порівняно з 2018 Ferrexpo збільшила прибуток на 20,3%, або на 68,072 млн доларів до 403,293 млн, збільшивши виторг на 18,3%, або на 232,694 млн доларів до 1 506,724 млн доларів.

В 2019 компанія збільшила показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) на 16,5%, або на 83 млн доларів до 586 млн доларів порівняно з 2018 роком.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролює бізнесмен Костянтин Жеваго.