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  • За останні 9 місяців вартість компанії українського олігарха, що перебуває у розшуку, знизилася в 2 рази
08 січня 2020, середа, 13:32 13
Економіка 2020-01-08T15:30:02+02:00
Українські Новини
За останні 9 місяців вартість компанії українського олігарха, що перебуває у розшуку, знизилася в 2 рази

За останні 9 місяців вартість компанії українського олігарха, що перебуває у розшуку, знизилася в 2 рази

Александр Дмитриенко
акції компаній, котирування на біржі, Костянтин Жеваго, Ferrexpo

З 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року котирування акцій компанії Ferrexpo plc (Велика Британія), яка контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область)  знизилися на 18,3%, або на 0,36 фунтів стерлінгів до 1,591 фунта стерлінгів за акцію.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.
Найвищий показник за рік було зафіксовано 16 квітня - 3,013 фунта стерлінгів за акцію, найнижчий - 30 жовтня - 1,23 фунта стерлінгів за акцію.
Таким чином, з 16 квітня по 31 грудня котирування акцій компанії впали практично в 2 рази.
З 31 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року котирування акцій Ferrexpo знизилися на 0,3% до 1,586 фунта стерлінгів за акцію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo.

Також Держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

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