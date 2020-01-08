За останні 9 місяців вартість компанії українського олігарха, що перебуває у розшуку, знизилася в 2 рази

З 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року котирування акцій компанії Ferrexpo plc (Велика Британія), яка контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) знизилися на 18,3%, або на 0,36 фунтів стерлінгів до 1,591 фунта стерлінгів за акцію.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Найвищий показник за рік було зафіксовано 16 квітня - 3,013 фунта стерлінгів за акцію, найнижчий - 30 жовтня - 1,23 фунта стерлінгів за акцію.

Таким чином, з 16 квітня по 31 грудня котирування акцій компанії впали практично в 2 рази.

З 31 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року котирування акцій Ferrexpo знизилися на 0,3% до 1,586 фунта стерлінгів за акцію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo.

Також Держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.