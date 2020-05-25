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25 травня 2020, понеділок, 11:05 6
Економіка 2020-05-25T11:18:06+03:00
Українські Новини
За рік російський хімпром втратив від обмежень у торгівлі з Україною більш як $500 млн, - Союз хіміків

За рік російський хімпром втратив від обмежень у торгівлі з Україною більш як $500 млн, - Союз хіміків

Ярина Вацяк
Союз хіміків, Добрива, Ігор Гольченко
Хімпром Фото: kp.ru
Хімпром Фото: kp.ru

Союз хіміків вважає, що в 2019 році російські виробники мінеральних добрив втратили більш як 500 млн доларів від обмежень у торгівлі з Україною.

Про це повідомив Українським Новинам віце-президент спілки Ігор Гольченко.

Він вважає, що скасування або пом'якшення обмежень неприпустимим.

"Російський хімпром в 2019 році втратив від обмежень у торгівлі з Україною понад 500 млн дол. США. Хто виграв від обмежувальних заходів? Український виробник і Україна! І зараз буде виглядати дуже дивною ситуація, якщо прийняті рішення українських чиновників дозволять повернути російському хімпрому ці доходи. При цьому, відібравши їх у вітчизняних виробників, які створюють в Україні робочі місця і платять податки в Україні", - сказав віце-президент.

Він вважає, що заклики скасувати обмеження – це відвертий лобізм російських виробників.

"Зараз ми бачимо відвертий лобізм російських компаній з метою запустити імпорт в країну під прикриттям нібито споживачів. Сьогодні ціни для споживача на українську продукцію, що на імпортну вже не сильно відрізняються. Втрачають великий заробіток трейдери, які торгують імпортними добривами, втрачають імпортери", - сказав Гольченко.

За його даними, ціна внутрішнього ринку для кінцевого споживача в Україні нижче, ніж Польщі, Сербії, Франції та Німеччини.

А в першому кварталі 2020 року вітчизняна хімічна продукція почала витісняти російську на ринках Туреччини, Індії на Балканах.

Гольченко зазначає, що допуск російського імпорту на український імпорт може провести до зниження завантаження українських заводів і скорочення робочих місць, про які так турбується Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його даними, тільки на заводах з виробництва добрив зайнято понад 15 тисяч робітників, а в цілому хімічна галузь забезпечує 102 тис. робочих місць, у т. ч. 81 тис. в суміжних галузях.

"Уряд багато говорило про підтримку національного виробника, про індустріальний націоналізм. Зараз саме настав момент, коли треба не говорити, а брати і зробити. Але раптом зупинилися", - сказав віце-президент Союзу хіміків.

Як повідомляли Українські Новини, диверсифікована міжнародна група компаній Group DF вважає недоцільним виділення квоти на імпорт азотних добрив з Росії, а також що загальні квоти на імпорт мають забезпечити завантаження українських виробників мінімум на 80%.

У березні сєвєродонецький "Азот" відновив виробництво аміаку і карбаміду.

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