Квоты на импорт азотных удобрений должны обеспечить загрузку украинских заводов минимум на 80%, - Group DF

Диверсифицированная международная группа компаний Group DF считает нецелесообразным выделение квоты на импорт азотных удобрений из России, а также что общие квоты на импорт должны обеспечить загрузку украинских производителей минимум на 80%.

Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на слова директора по корпоративным коммуникациям Group DF Олега Арестархова, передают Українськi Новини.

"Наша позиция очень четкая: первое, мы считаем, что квоты на импорт азотных удобрений должны быть введены в размере, который будет обеспечивать загрузку отечественных мощностей минимум на 80%. Второе, мы считаем, что в таких условиях, которые сейчас сложились, квоту для продукции из России выделять вообще нецелесообразно. Мы не знаем, какое решение будет выноситься, его еще нет. И сейчас мы не можем оценить его сбалансированность. Очень надеемся на проукраинскую позицию правительства и на то, что российским лоббистам не удастся сорвать справедливое проукраинское решение ММКТ", - сказал он.

По словам Арестархова, компания ожидает, что решение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства честно и справедливо сбалансирует интересы химической и сельскохозяйственной отраслей.

"Последние 12 лет Украина остается объектом фокусированной стратегии по экспансии на внутренний рынок со стороны соседей. Ограничительные меры по сдерживанию демпингового импорта из России начали усиливаться с 2014 года, но фактически эти меры не работали. Эффект от ограничений импорта начал показывать ощутимый результат только в 2019 году, в условиях введения полного эмбарго на российские удобрения и в условиях падения цен на природный газ. Производители из России обходили все ограничения через импорт из других стран. Ситуация вела к полной остановке и консервации азотных заводов", - отметил он.

По словам Арестархова, именно по этой причине украинские производители – три завода Ostchem, "Днепроазот" при поддержке Одесского припортового завода - инициировали специальное защитное расследование против растущего импорта азотных удобрений.

Как сообщали Українськi Новини, Российские удобрения попадают на украинский рынок из третьих стран.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

21 августа 2019 Межведомственная комиссия по международной торговле (ММКТ) начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ровноазот", "Черкасский «Азот" и "Северодонецкий Азот".

Срок завершения расследования - 25 мая 2020 года.

При этом отечественные производители минудобрений отмечают, что в настоящее время все консультации проведены, позиции сторон публично озвучены, согласованы и обсуждены, расследование закончено, однако, появились попытки перенести заседание комиссии для якобы дополнительного обсуждения и консультаций.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

Основатель и собственник Group DF - бизнесмен Дмитрий Фирташ.