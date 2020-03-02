Северодонецкий "Азот" возобновляет производство аммиака и карбамида

Предприятие "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, начало подготовительные работы по запуску цехов производства аммиака и карбамида.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

Мощность запускаемого цеха производства аммиака 1-А составляет 1700 тонн/сутки, цеха производства карбамида – 1200 тонн/сутки.

"Пусковые работы в цехах производства аммиака (1-А) и карбамида уже начаты. По нашим производственным планам предприятие запустит выпуск собственного аммиака и карбамида уже в начале марта 2020 года. При хорошем сценарии мы планируем в марте выпустить около 39 тыс. тонн аммиака, 31 тыс. тонн карбамида, 49,6 тыс. тонн аммиачной селитры", – подчеркнул председатель правления предприятия Леонид Бугаев.

Цеха аммиака и карбамида были остановлены в сентябре 2018 года.

В марте 2019 года Северодонецкое объединение "Азот" возобновило выпуск аммиачной селитры и КАС на давальческом аммиаке.

В результате в 2019 году было выпущено 384,09 тыс. тонн минеральных удобрений.

Согласно сообщению, в марте 2020 года на предприятии будет восстановлен полный технологический цикл, когда из природного газа будет производиться свой аммиак, а уже из аммиака – остальные виды удобрений (аммиачная селитра, КАС, карбамид).

"Восстановление заводом производства базовых видов удобрений, увеличение загрузки мощностей является прямым следствием введения Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) мер по защите украинского рынка от импорта удобрений по демпинговым ценам. Если защитные меры Правительства будут еще жестче и решительнее, результат будет еще более показательным. Проблема демпинга не решена до конца, потому что мы видим, что импортеры из России продолжают заводить удобрения по различным схемам через другие юрисдикции и очень элегантно обходить эмбарго. Образно говоря, плотину нужно перекрыть полностью, чтобы не было утечек. Введение квот было бы хорошим и справедливым решением со стороны МКМТ", – уверен Бугаев.

В сообщении напоминается, что 21 августа 2019 года МКМТ начала проведение двух спецрасследований относительно импорта в Украину азотных удобрений (нитрата аммония, известково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси), и сложных минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора, калия. КМ было введено эмбарго на ввоз азотных удобрений из РФ.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 "Северодонецкий "Азот" в 3 раза увеличил производство минудобрений

"Северодонецкий "Азот" является крупным производителем аммиака, карбамида и аммиачной селитры.

Предприятие входит в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.