На Донбасі бойовики знову влаштували провокації і втратили чотирьох "бійців"

Вчора, 24 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник зі 122 мм артилерійських систем обстрілював околиці Кам'янки за напрямом окупованої Василівки, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхово зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Тут загарбники задіяли 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

По наших захисниках неподалік Новолуганського від окупованого селища Байрак збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь, випустивши в бік оборонних укріплень Об'єднаних сил 30 снарядів з ствольної артилерії 122 калібру, а також 26 мінометних боєприпасів 120-го і 82-го калібрів.

"Втрат серед наших захисників результаті ворожого обстрілу не було ... За даними розвідки, 24 травня наші воїни знищили двох російських окупантів і не менше двох ранили", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" недалеко від населеного пункту Піски вели вогонь з мінометів 120-го калібру, а у Мар'їнки з станкових протитанкових гранатометів. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання коронавирусной інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 23 травня бойовики 11 разів порушували перемир'я на Донбасі. ЗСУ дали відсіч і знищили 4 ворогів.

Також 20 травня бойовики 18 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових отримали поранення.