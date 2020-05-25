підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
25 травня 2020, понеділок, 08:30 20
Силові структури 2020-05-25T10:00:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики знову влаштували провокації і втратили чотирьох "бійців"

На Донбасі бойовики знову влаштували провокації і втратили чотирьох "бійців"

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Фото: Facebook/ОНС

Вчора, 24 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник зі 122 мм артилерійських систем обстрілював околиці Кам'янки за напрямом окупованої Василівки, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхово зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Тут загарбники задіяли 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

По наших захисниках неподалік Новолуганського від окупованого селища Байрак збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь, випустивши в бік оборонних укріплень Об'єднаних сил 30 снарядів з ствольної артилерії 122 калібру, а також 26 мінометних боєприпасів 120-го і 82-го калібрів.

"Втрат серед наших захисників результаті ворожого обстрілу не було ... За даними розвідки, 24 травня наші воїни знищили двох російських окупантів і не менше двох ранили", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" недалеко від населеного пункту Піски вели вогонь з мінометів 120-го калібру, а у Мар'їнки з станкових протитанкових гранатометів. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання коронавирусной інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 23 травня бойовики 11 разів порушували перемир'я на Донбасі. ЗСУ дали відсіч і знищили 4 ворогів.

Також 20 травня бойовики 18 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових отримали поранення.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі обстріли в зоні ООС обстріли на Донбасі

Бойовики 11 разів порушували перемир'я на Донбасі....
Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС в суботу...
На Донбасі поранені троє українських військових, з...
Загострення на Донбасі: загинув один військовий, с...
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає
Сьогодні 75-й день карантину, до його закінчення залишилося 28 днів
Новини
У ВСУ не зареєстрували нових випадків коронавіруса після різкого стрибка 23 травня 10:00
В Україні кількість нових випадків коронавірусу падає четвертий день поспіль 09:48 Інфографіка
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень 09:29
Пробки в Києві. Карта: Google Maps
З відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають. Де найбільш завантажені дороги 09:08 Карта
Сьогодні 75-й день карантину, до його закінчення залишилося 28 днів 09:03
більше новин
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
Чому в Києві різко покращилися показники і дозволили запустити транспорт 12:50
Громадські організації заявили про дискредитації реформи державного архітектурно-будівельного контролю 09:01
Лещенко запевняє, що отримав 323 тисяч гривень за "інформконсалтинг" 20:15
більше новин
Чому в Києві різко покращилися показники і дозволили запустити транспорт 12:50
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Олена Колесник. Фото: Одеський паблік
Боєць ММА з Одеси викликала на поєдинок журналістку Соколову, яка розкритикувала Усика 14:39
В Україні на 7% піднялися ціни на енергію після рішень Мінекоенерго і НКРЕКП на користь Ахметова, — ЗМІ 17:08
більше новин
З відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають. Де найбільш завантажені дороги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok