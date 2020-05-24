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24 травня 2020, неділя, 16:24 142
Політика 2020-05-24T18:30:02+03:00
Українські Новини
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба"

Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба"

Надежда Комендантова

В той час, як у неділю, 24 травня, поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва, де проходять масові заходи, на Майдані Незалежності "Рух опору капітуляції" проводить акцію протесту проти політики президента Володимира Зеленського щодо вирішення проблеми війни в Донбасі. Протестувальники вважають, що він веде Україну в "московську пастку".

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на трансляцію hromadske в Youtube.

На мітингу, зокрема, присутні представники "Національного корпусу", "Демократичної сокири" і партії "Свобода".

Мітингувальники вимагають від президента "припинити політику капітуляції перед Росією", звільнити утримуваних добровольців, волонтерів та майданівців, а також відновити зближення України з ЄС і НАТО.

Крім того, серед вимог - звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За даними поліції, в акції беруть участь близько тисячі протестувальників. При цьому організатори мітингу нарахували кілька тисяч присутніх.

Екс-міністр освіти Сергій Квіт, який є членом Стратегічної ради "Руху опору капітуляції", на питання журналістів, чи будуть продовжуватися подібні акції надалі, відповів, що мітингувальники не хочуть дестабілізувати ситуацію в державі.

На Facebook-сторінці партії "Демократична сокира" також опублікували відео з Майдану. Незважаючи на те, що акція повинна була тривати до 15:00 протестувальники досі не розходяться.

Як повідомляє "Страна", на акцію проти Зеленського чомусь принесли портрет Дмитро Гордона, який взяв інтерв'ю у Ігоря Гіркіна.

Тим часом колона прийшла під будинок Зеленського. Скандують "Ганьба" і "Бубочка, виходь". Співають гімн і кричать "Путін х...ло".

Нацкорпус повісив банер на огорожі біля будинку Зе.

Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото "Страна"

Як повідомляли "Українські Новини", у суботу біля офісу ОПЗЖ в центрі Києва прогримів вибух.

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