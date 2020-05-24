В центр Киева стянули силовиков. Националисты проводят акцию "Стоп реванш" на Майдане

В воскресенье, 24 мая, полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где запланированы массовые мероприятия.

Об этом сообщает полицию Киева.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка привлечены полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Наряды стражей порядка несут службу в усиленном режиме.

Сегодня в центре столицы запланировали проведение массовых акций. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.

Акция "Стоп реванш" на Майдане. Фото: Нацполиция.

24 мая на Майдане проходит акция "Стоп реванш". Возле стеллы на Майдане установили сцену с аппаратурой. К акции присоединились несколько сотен киевлян. Некоторые держат в руках национальные флаги, а также флаги партий “Демократична Сокира” и “Национального корпуса”.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу возле офиса ОПЗЖ в центре Киева прогремел взрыв.