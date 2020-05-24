Бойовики 11 разів порушували перемир'я на Донбасі. ВСУ дали відсіч і знищили 4 нападників

Після того, як в суботу бойовики 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях, бойовики ще 11 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це на сторінці Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї... В результаті обстрілу один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС.

Під обстріл потрапили населені пункти Кам'янка, Авдіївка, Гнутово, Старогнатовка, Верхньоторецьке, Майорське, Кримське.

В цей же час українська розвідка доповідає, що ВСУ знищили і поранили чотирьох не менше семи російських найманців на Донбасі.

"З початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - підсумували в штабі ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 12 раз обстріляли позиції сил ООС 22 травня, 1 військовий поранений.

Також за інформацією штабу ООС 20 травня бойовики 18 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових отримали поранення.

Прес-служба поліції повідомляє, що командир батальйону патрульної служби Національної поліції "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув і 3 бійців батальйону були поранені 20 травня в ході виконання завдання командування штабу операції Об'єднаних сил в Луганській області.