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23 мая 2020, суббота, 19:00 37
Силовые структуры 2020-05-23T19:15:01+03:00
Українські Новини
Боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС в субботу, 1 военный ранен

Боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС в субботу, 1 военный ранен

Елена Новикова
Ранение, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС, Обстрелы боевиков
Военные. Фото: Facebook/ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС

Боевики 6 раз обстреляли позиции Операции объединенных сил (ООС) в субботу, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные к размещению на линии столкновения 122-мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы велись неподалеку Каменки, Верхнеторецкого и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Майорского и Сизого.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщает пресс-центр.

Отмечается, что среди состава Объединенных сил случаев коронавирусной инфекции не обнаружено.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции сил ООС 22 мая, 1 военный ранен.

Также по информации штаба ООС 20 мая боевики 18 раз обстреляли позиции ООС, 2 военных получили ранения.

Пресс-служба полиции сообщает, что командир батальона патрульной службы Национальной полиции "Луганск-1" Сергей Губанов погиб и 3 бойцов батальона были ранены 20 мая в ходе выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил в Луганской области.

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