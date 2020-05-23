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23 травня 2020, субота, 19:05 9
Силові структури 2020-05-23T20:00:02+03:00
Українські Новини
Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС в суботу, 1 військовий поранений

Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС в суботу, 1 військовий поранений

Елена Новикова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, поранений військовий ВСУ, обстріли на Донбасі
Військові. Фото: Facebook/ОНС
Військові. Фото: Facebook/ОНС

Бойовики 6 разів обстріляли позиції Операції об'єднаних сил (ООС) у суботу, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені до розміщення на лінії зіткнення 122-мм артилерійські системи, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперське і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" обстріл велися неподалік Кам'янки, Верхньоторецької та Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції біля Майорського і Сизого.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомляє прес-центр.

Наголошується, що серед складу Об'єднаних сил випадків коронавірусної інфекції не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 12 раз обстріляли позиції сил ООС 22 травня, 1 військовий поранений.

Також за інформацією штабу ООС 20 травня бойовики 18 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових отримали поранення.

Прес-служба поліції повідомляє, що командир батальйону патрульної служби Національної поліції "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув і 3 бійців батальйону були поранені 20 травня в ході виконання завдання командування штабу операції Об'єднаних сил в Луганській області.

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