У ОПЗЖ заявили, що поліція блокувала роботу охорони офісу партії під час акції "Нацкорпусу"

Партія "Опозиційна платформа - За життя" заявляє про блокування представниками поліції роботи охорони офісу у ході акції "Національного корпусу" біля офісу партії в суботу, 23 травня, при цьому 1 співробітник охорони госпіталізований.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Опозиційної платформи", передають Українські Новини.

"Охорона офісу спробувала перешкодити нападу, однак поліція затримала 11 осіб, які намагалися не допустити незаконних протиправних дій націонал-радикалів. Один з працівників охорони був госпіталізований "швидкою допомогою" після удару в скроню", - йдеться в ньому.

Наголошується, що через блокування поліцією роботи охорони офісу, активісти нападали на працівників офісу та охорону, намагалися підірвати офіс, застосовуючи вибухові пакети, кидали фаєри і димові шашки у вікна, обливали фарбою будівлю.

Лише після того, як на завершення акції радикали закидали фаєрами співробітників поліції, правоохоронні органи затримали кілька нападників.

Згідно з повідомленням, дану акцію очолював керівник київської міської організації "Нацкорпусу" Сергій Тамарін.

"Опозиційна платформа" вважає напад на офіс спробою помсти та залякування за принципову позицію партії з приводу зовнішнього управління Україною з боку США, спробою залякати прихильників партії, які 9 травня, всупереч позиції влади, святкували День Перемоги.

Як повідомляли Українські Новини, у ході акції "Нацкорпусу" біля офісу "Опозиційної платформи" в центрі Києва стався вибух, 1 людина постраждала.

У грудні 2019 року "Опозиційна платформа - За життя" заявляла про обшуки Служби безпеки України в офісах голови політради партії, народного депутата Віктора Медведчука, а також народних депутатів Тараса Козака, Німченка Василя, Юрія Загороднього, Віктора Чорного, Олександра Колтуновича (всі від фракції "Опозиційна платформа - За життя").