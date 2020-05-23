підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
23 травня 2020, субота, 16:29 18
Верховна Рада і партії 2020-05-23T19:00:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" просить Шмигаля пояснити, чому Яценюк їздив в Чернівецьку область з діючими міністрами

"Слуга народу" просить Шмигаля пояснити, чому Яценюк їздив в Чернівецьку область з діючими міністрами

Елена Новикова
Арсен Аваков, Максим Степанов, Слуга народу, Арсеній Яценюк, Денис Шмигаль, Олег Немчінов
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк

Депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" просять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля пояснити поїздку колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка спільно з діючими міністрами в Чернівецьку область 21 травня, коли жителі міста зустріли Арсена Авакова пікетом.

Про це йдеться в повідомленні партії в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Народні обранці від партії "Слуга народу" направили депутатське звернення до прем'єр-міністра Денису Шмыгалю з приводу спільного візиту діючих міністрів уряду і екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка в Чернівецьку область", - йдеться в ньому.

Наголошується, що депутати дізналися зі ЗМІ, що 21 травня разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром охорони здоров'я Максимом Степановим і міністром Кабміну Олегом Немчіновим Яценюк відвідав Чернівецьку область і, зокрема, брав участь у брифінгу.

Тому депутати просять Шмигаля надати інформацію про те, на якій правовій підставі Яценюк користувався службовим авіатранспортом МВС або будь-якого іншого міністерства або відомства,займає Яценюк будь-яку офіційну посаду в МВС або в іншому міністерстві або відомстві, що дає йому право виступати на офіційному брифінгу членів уряду, а також, яка посадова особа дозволило допустити Яценюка до користування службовим авіатранспортом і здійснювалася якась оплата за користування службовим авіатранспортом для приватної особи - Яценюка.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2019 року пресслужба Яценюка заперечувала переговори про призначення його в колишній склад Кабміну на чолі з екс-прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Більше новин про: Арсен Аваков Максим Степанов Слуга народу Арсеній Яценюк Денис Шмигаль Олег Немчінов

У Чернівцях жителі зустріли Авакова пікетом...
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні вип...
Міністр Кабміну Немчінов отримав у березні "голу" ...
Київ готовий до пом'якшення карантину з 23 травня,...
Біля офісу ОПЗЖ в центрі Києва прогримів вибух, — очевидці
Офіс Президента заявляє про неготовність 6 областей до пом'якшення карантину
Новини
Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС в суботу, 1 військовий поранений 19:05
Лещенко не зміг пояснити, як потрапив у наглядову раду "Укрзалізниці" з космічною зарплатою 18:49
Офіс Президента заявляє про неготовність 6 областей до пом'якшення карантину 17:25
Через акцію націоналістів під офісом ОПЗЖ поліція відкрила справу. Розслідують "хуліганські дії" 17:21
В Україні на 7% піднялися ціни на енергію після рішень Мінекоенерго і НКРЕКП на користь Ахметова, — ЗМІ 17:08
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
Претензії податківців до металургів по операціях з металобрухтом абсурдні, - президент "Укрметалургпрому" 11:25
Прогнозуємо падіння української економіки на 6-8% в 2020 році, - Пасенюк, ICU 11:57
Академія online запропонує систему обов'язкової шкільної освіти віддалено, - Кавилін 10:59
Селища навколо Львова виступили проти об'єднання в ОТГ на чолі з Садовим (документ) 14:22
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
Чому в Києві різко покращилися показники і дозволили запустити транспорт 12:50
На відновлення після карантину 60% компаній знадобиться до року, – ЄБА 21:09
Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ 10:45 Карта
У квітні промвиробництво скоротилося на 16,2% 16:07
більше новин
Київ готовий до пом'якшення карантину з 23 травня, — МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok