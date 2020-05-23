"Слуга народу" просить Шмигаля пояснити, чому Яценюк їздив в Чернівецьку область з діючими міністрами

Депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" просять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля пояснити поїздку колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка спільно з діючими міністрами в Чернівецьку область 21 травня, коли жителі міста зустріли Арсена Авакова пікетом.

Про це йдеться в повідомленні партії в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Народні обранці від партії "Слуга народу" направили депутатське звернення до прем'єр-міністра Денису Шмыгалю з приводу спільного візиту діючих міністрів уряду і екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка в Чернівецьку область", - йдеться в ньому.

Наголошується, що депутати дізналися зі ЗМІ, що 21 травня разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром охорони здоров'я Максимом Степановим і міністром Кабміну Олегом Немчіновим Яценюк відвідав Чернівецьку область і, зокрема, брав участь у брифінгу.

Тому депутати просять Шмигаля надати інформацію про те, на якій правовій підставі Яценюк користувався службовим авіатранспортом МВС або будь-якого іншого міністерства або відомства,займає Яценюк будь-яку офіційну посаду в МВС або в іншому міністерстві або відомстві, що дає йому право виступати на офіційному брифінгу членів уряду, а також, яка посадова особа дозволило допустити Яценюка до користування службовим авіатранспортом і здійснювалася якась оплата за користування службовим авіатранспортом для приватної особи - Яценюка.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2019 року пресслужба Яценюка заперечувала переговори про призначення його в колишній склад Кабміну на чолі з екс-прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.